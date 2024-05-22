Новые графики отключения света: когда и где не будет электроэнергии 22 мая

В Украине 22 мая графики почасовых отключений будут действовать для всех с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго". Да, с 07:00 до 18:00 применение ограничений не прогнозируется. Отключения могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области

В этих регионах отключать электроэнергию будут на протяжении суток. Будут действовать графики стабилизационных отключений. В Днепре и области график включает только гарантированные отключения света без вероятных. Общее количество часов без света в сутки – от 4 до 8 часов.

График для Днепра и области публикуется на сайте ДТЭК в специальном разделе. В текстовую форму необходимо ввести населенный пункт и адрес.

Альтернативные способы узнать об отключениях на Днепропетровщине:

чат-бот "ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram;

"ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram; кол-центр: по телефонам 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

Как узнать график отключения в Донецкой области. Здесь в график внесены только гарантированные отключения электроэнергии и периоды, когда свет точно должен быть. Однако продолжительность отключений больше, чем на Днепропетровщине, – до 12 часов в сутки.

Расписание отключений света по адресу можно узнать на сайте ДТЭК для Донецкой области. Также о графике можно спросить:

в чат-боте "ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram;

"ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram; в кол-центре: по телефонам 0 800 500 473, (096) 450 0 473, (099) 450 0 473, (063) 450 0 473.

График отключений для Киева и области: ограничения самые жесткие. В столице каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. В результате максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения – от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

В Киевской области все зависит от населенного пункта. В одних отключения такие же, как в Киеве. В других возможны более мягкие варианты. К примеру, в Яготине гарантированные отключения длятся по 2 часа, суммарно до 6 часов в день.

Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты отличаются:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС ;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС ; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян есть возможность получать уведомления о времени отключения и в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Какие графики действуют в других регионах

Во Львове и области график отключений предусматривает всего два часа гарантированного отключения света. Еще два часа – возможные отключения. Всего имеется 5 групп отключения света. Здесь можно по своему адресу найти свою группу. OBOZ.UA также публикует графики всех групп:

Если сайт не работает, можно воспользоваться чат-ботами компании:

https://t.me/loeserviceBot

https://www.viber.com/loebot

В Сумах и области график разделен на очереди. Здесь есть полный список адресов, найдите свой адрес и посмотрите, к какой группе относитесь. Определен график для всех групп.

Также можно обратиться по телефонам:

0 (800) 300-247

(0542) 659-659

В Запорожье и области график состоит из 6 очередей для бытовых и юридических потребителей электроэнергии. Порядок и продолжительность отключений будут определяться по необходимости, о чем будет сообщено дополнительно на информационных ресурсах ОАО "Запорожьеоблэнерго". Здесь же опубликован полный список адресов и очередей (групп отключений).

Также можно обратиться за консультацией:

https://t.me/ZPEnergoBot

0800304502

В Харькове и области гарантированное отключение – три часа в сутки. Отключения были введены еще до значительных проблем с генерацией, а графики меняются каждые несколько дней.

Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом отмечен период, когда свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме. Свою группу отключений можно просмотреть здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийные и плановые. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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