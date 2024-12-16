Новые графики отключения на Закарпатье: часть региона будет со светом целый день

В Закарпатье будут отключать свет в течение 13 часов – с 7 до 20 часов. К тому же на протяжении 11 часов будут действовать ограничения двух групп одновременно, а одну подгруппу не будут отключать вообще.

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Как сообщили в АО "Закарпатьеоблэнерго", ограничения минуют только жителей региона из подгруппы 1.1. Для остального отключения будут действовать по следующему графику:

Подгруппа 1.2. – с 12.00 до 15.30;

Подгруппа 2.1. – с 12.00 до 15.30;

Подгруппа 2.2. – с 12.00 до 15.30;

Подгруппа 3.1. – с 7.00 до 8.30 и с 15.30 до 19.00;

Подгруппа 3.2. – с 7.00 до 8.30 и с 15.30 до 19.00;

Подгруппа 4.1. – с 15.30 до 17.00;

Подгруппа 4.2. – с 15.30 до 19.00;

Подгруппа 5.1. – с 8.30 до 12.00;

подгруппа 5.2. – с 8.30 до 12.00;

Подгруппа 6.1. – с 8.30 до 12.00 и с 19.00 до 20.00;

подгруппа 6.2. – с 8.30 до 12.00 и с 19.00 до 20.00.

Отмечается, что графики применяются по указанию НЭК "Укрэнерго". Узнать, к какой группе относится необходимый адрес населенного пункта, можно на сайте "Закарпатьеоблэнерго".

Новые графики отключений электроэнергии в Украине

Как известно, с 16 декабря в Украине были введены новые графики стабилизационных отключений, которые будут одинаковыми для всех регионов. В новом подходе основным временным промежутком, которым будут пользоваться ОСР, будет 30 мин, поскольку столько времени теперь отводится тому, чтобы дом включили после обесточивания.

Кроме того, между отключениями электроэнергии у украинцев будет не менее 3,5 часов со светом. Это стало возможным благодаря разделению каждой группы потребителей на две подгруппы – теперь операторы смогут выключать только одну из подгрупп, чтобы уменьшить нагрузку на сети, одновременно оставляя больше людей со светом. Это позволит точнее распределять ограничения среди потребителей и обеспечит более сбалансированную работу энергосистемы.

Унифицированные графики позволяют сделать отключение электроэнергии более предсказуемыми для потребителей. Они также будут учитывать такие критерии, как день/ночь и будний/выходной.

Благодаря этому у жителей каждого региона будет понятное расписание, когда отключения применяются к их группе. Однако следует помнить, что в случае аварий, повреждений сетей врагом или других непредвиденных обстоятельств графики могут изменяться.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как обеспечить работу домашнего интернета в течение 72 часов даже при отключении электроэнергии. Для этого необходимо заказать у провайдера услугу xPON, а также подключить роутер и оптический терминал (ONU) к независимому источнику питания.

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