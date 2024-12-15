Интернет будет работать до 72 часов даже без света: украинцам дали инструкцию по Wi-Fi

Домашний интернет может работать до 72 часов благодаря технологии xPON, потребляющей минимум энергии. Для этого необходимо подключить роутер и оптический терминал (ONU) к повербанку.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Во время массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины миллионы людей остаются без электроэнергии, а с ней и без связи.

В таких условиях доступ к интернету становится критически важным. Однако современные технологии позволяют обеспечить стабильный домашний интернет даже при отсутствии электричества.

Что такое PON

PON (пассивная оптическая сеть) – это технология, обеспечивающая интернет-связь при минимальном потреблении энергии. Благодаря PON ваш домашний интернет может работать до 72 часов при отключении света.

Главный принцип этой технологии заключается в использовании оптического кабеля, обеспечивающего прямое подключение к интернету без активных промежуточных устройств. Это означает, что сеть менее зависима от внешнего электроснабжения.

Как это работает

Для работы интернета в отсутствие света необходимо выполнить несколько условий. А именно:

подключение роутера и оптического терминала (ONU) к повербанку: благодаря этому устройству будут получать питание даже при отключениях электроэнергии;

к повербанку: благодаря этому устройству будут получать питание даже при отключениях электроэнергии; наличие подключения к сети xPON: проверить, доступна ли эта услуга в вашем доме, можно через провайдеров или с помощью карты интернета во время обесточений, созданной Минцифрой.

Преимущества технологии xPON

низкое энергопотребление: оптическая сеть может работать даже при минимальном энергопитании;

стабильная связь: благодаря прямому оптическому подключению интернет не зависит от часто встречающейся перегрузки мобильных сетей во время обесточений;

благодаря прямому оптическому подключению интернет не зависит от часто встречающейся перегрузки мобильных сетей во время обесточений; простота подключения: для работы достаточно приобрести повербанк и подключить к нему ваши устройства.

Что делать с мобильным интернетом

Для мобильного интернета пока нет универсального решения, подобного xPON. Тем не менее, Минцифра совместно с мобильными операторами работает над обеспечением стабильной связи во время отключений.

Подключение к интернету во время обесточений становится приоритетом для государства. Кроме работы над PON, планируется оборудовать Wi-Fi в обычных ночных поездах "Укрзализныци" – это позволит обеспечить связь в дороге даже при критических условиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 16 декабря украинцам введут обновленные графики отключений электроэнергии, они будут действовать одинаково для всех регионов, а потребителей разделят по подгруппам. Теперь между отключениями у граждан будет минимум 3,5 часа с электричеством, а обновленный график можно будет узнать на странице своего облэнерго.

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