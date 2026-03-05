Ночью свет отключать не будут: украинцам объявили о графиках на 6 марта
В пятницу, 6 марта, в Украине продолжатся почасовые отключения электроэнергии. Они не будут круглосуточными. Графики начнут действовать только с 8:00, то есть ночью электроэнергию украинцам отключать не будут.
Об общем плане отключений сообщили в "Укрэнерго" вечером 5 марта. Графики будут не по всей стране, а только в "дефицитных" регионах, включая Киев и Киевскую область. В тех же регионах для бизнеса и промышленности применят графики ограничения мощности.
Следует учитывать, что графики могут сильно отличаться в зависимости от области. Также расписание может меняться в течение дня, поэтому потребителям советуют следить за обновлениями на официальных ресурсах своих облэнерго:
Почему изменилась ситуация с отключениями света
В Украине существенно смягчились графики отключений электроэнергии. Это стало возможным благодаря снижению дефицита электроэнергии с 5-6 ГВт, которые наблюдались зимой, до 1 ГВт, объяснял министр энергетики Денис Шмыгаль.
Улучшению способствовал ряд факторов. Это и потепление, которое привело к снижению потребления, и солнечная погода, увеличившая выработку СЭС, и проведение срочных ремонтов на энергообъектах.
Это позволяет обеспечить "чуть более легкие" графики не только для населения, но и для бизнеса. Однако, по словам Шмыгаля, предприниматели все равно быстро адаптируются к перебоям и вводят в эксплуатацию собственную распределенную генерацию.
Самый дешевый и быстрый способ – это СЭС, считает Шмыгаль. При этом солнечные станции бизнеса, по словам министра, должны быть обязательно с накопителями, чтобы "выравнивать" дневной график, когда наблюдается переизбыток солнечной энергии.
Как сообщал OBOZ.UA, украинцы начали менее активно оплачивать счета за коммунальные услуги. Общая сумма долгов превысила 113 млрд грн, а больше всего задолжали за отопление, газ и электроэнергию.
