Ночью свет отключать не будут: украинцам объявили о графиках на 6 марта

В пятницу, 6 марта, в Украине продолжатся почасовые отключения электроэнергии. Они не будут круглосуточными. Графики начнут действовать только с 8:00, то есть ночью электроэнергию украинцам отключать не будут.

Видео дня

Об общем плане отключений сообщили в "Укрэнерго" вечером 5 марта. Графики будут не по всей стране, а только в "дефицитных" регионах, включая Киев и Киевскую область. В тех же регионах для бизнеса и промышленности применят графики ограничения мощности.

Следует учитывать, что графики могут сильно отличаться в зависимости от области. Также расписание может меняться в течение дня, поэтому потребителям советуют следить за обновлениями на официальных ресурсах своих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Почему изменилась ситуация с отключениями света

В Украине существенно смягчились графики отключений электроэнергии. Это стало возможным благодаря снижению дефицита электроэнергии с 5-6 ГВт, которые наблюдались зимой, до 1 ГВт, объяснял министр энергетики Денис Шмыгаль.

Улучшению способствовал ряд факторов. Это и потепление, которое привело к снижению потребления, и солнечная погода, увеличившая выработку СЭС, и проведение срочных ремонтов на энергообъектах.

Это позволяет обеспечить "чуть более легкие" графики не только для населения, но и для бизнеса. Однако, по словам Шмыгаля, предприниматели все равно быстро адаптируются к перебоям и вводят в эксплуатацию собственную распределенную генерацию.

Самый дешевый и быстрый способ – это СЭС, считает Шмыгаль. При этом солнечные станции бизнеса, по словам министра, должны быть обязательно с накопителями, чтобы "выравнивать" дневной график, когда наблюдается переизбыток солнечной энергии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы начали менее активно оплачивать счета за коммунальные услуги. Общая сумма долгов превысила 113 млрд грн, а больше всего задолжали за отопление, газ и электроэнергию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!