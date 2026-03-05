Украинцы массово накапливают долги за коммуналку: за что платят меньше всего

В четвертом квартале 2025 года украинцы начали менее активно оплачивать счета за коммунальные услуги. Общая сумма долгов превысила 113 млрд грн, а больше всего задолжали за отопление, газ и электроэнергию.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Больше всего долгов насчитывается в Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

По сравнению с предыдущим периодом, в четвертом квартале 2025 года долги украинцев по оплате ЖКУ увеличились на 12,5% – до 113,4 млрд грн.

В октябре-декабре население страны уплатило за коммуналку 64,1 млрд грн из начисленных 77,1 млрд грн (83,1%).

(83,1%). Больше всего оплачивается централизованное водоснабжение и водоотведение – 105,1%.

Меньше всего – поставки тепла и горячей воды (59,3%).

За что задолжали больше всего

Поставка тепловой энергии и горячей воды – 38 млрд грн (+14,7%).

(+14,7%). Поставка и распределение природного газа составила – 35,4 млрд грн (+26,8%).

(+26,8%). Электроэнергия – 17 млрд грн (+2,7%).

(+2,7%). Централизованное водоснабжение и водоотвод – 10,1 млрд грн (-2,8%).

(-2,8%). Управление многоквартирным домом – 9,5 млрд грн (+0,7%).

(+0,7%). Управление бытовыми отходами – 3,2 млрд грн (+0,2%).

Регионы-должники

Среди областей по объему просроченных платежек лидирует Днепропетровская область, жители которой задолжали 18,3 млрд грн. Зато в Донецкой области задолженность составляет 4,1 млрд грн, а на Полтавщине – 3,4 млрд грн.

В других регионах, в частности Киевской, Харьковской, Львовской и Одесской областях, суммы колеблются от 1,1 до 2,1 млрд грн. Жители столицы накопили долги на сумму 2,9 млрд грн.

Льгота на оплату коммуналки в 2026 году

В Украине в 2026 году продлили льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива на оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива для определенных социально уязвимых категорий граждан. Получить льготы можно при условии, что среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев на одного человека не превышает 4 660 грн. Право на льготы сохраняется для таких категорий граждан:

уволенные с военной службы лица, которые приобрели инвалидность во время прохождения службы;

родители и члены семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время службы;

реабилитированные граждане, которые стали лицами с инвалидностью вследствие репрессий, а также пенсионеры из этой категории;

пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (категории I и II), мужья и жены умерших ликвидаторов, опекуны детей погибших;

жены или мужья умерших граждан, которые не женились во второй раз, если смерть связана с участием в ликвидации ядерных аварий или испытаниях;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других государственных органов, а также вдовы и вдовцы умерших ветеранов;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания времен Второй мировой войны, а также дети, рожденные в таких условиях;

депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в правительстве Украины пока не берутся прогнозировать относительно завершения отопительного сезона – эта дата зависит от погодных условий. Пока же у государства есть достаточно ресурсов для стабильного прохождения сезона.

