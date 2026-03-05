Украинцы массово накапливают долги за коммуналку: за что платят меньше всего
В четвертом квартале 2025 года украинцы начали менее активно оплачивать счета за коммунальные услуги. Общая сумма долгов превысила 113 млрд грн, а больше всего задолжали за отопление, газ и электроэнергию.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Больше всего долгов насчитывается в Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.
- По сравнению с предыдущим периодом, в четвертом квартале 2025 года долги украинцев по оплате ЖКУ увеличились на 12,5% – до 113,4 млрд грн.
- В октябре-декабре население страны уплатило за коммуналку 64,1 млрд грн из начисленных 77,1 млрд грн (83,1%).
- Больше всего оплачивается централизованное водоснабжение и водоотведение – 105,1%.
- Меньше всего – поставки тепла и горячей воды (59,3%).
За что задолжали больше всего
- Поставка тепловой энергии и горячей воды – 38 млрд грн (+14,7%).
- Поставка и распределение природного газа составила – 35,4 млрд грн (+26,8%).
- Электроэнергия – 17 млрд грн (+2,7%).
- Централизованное водоснабжение и водоотвод – 10,1 млрд грн (-2,8%).
- Управление многоквартирным домом – 9,5 млрд грн (+0,7%).
- Управление бытовыми отходами – 3,2 млрд грн (+0,2%).
Регионы-должники
Среди областей по объему просроченных платежек лидирует Днепропетровская область, жители которой задолжали 18,3 млрд грн. Зато в Донецкой области задолженность составляет 4,1 млрд грн, а на Полтавщине – 3,4 млрд грн.
В других регионах, в частности Киевской, Харьковской, Львовской и Одесской областях, суммы колеблются от 1,1 до 2,1 млрд грн. Жители столицы накопили долги на сумму 2,9 млрд грн.
Льгота на оплату коммуналки в 2026 году
В Украине в 2026 году продлили льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива на оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива для определенных социально уязвимых категорий граждан. Получить льготы можно при условии, что среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев на одного человека не превышает 4 660 грн. Право на льготы сохраняется для таких категорий граждан:
- уволенные с военной службы лица, которые приобрели инвалидность во время прохождения службы;
- родители и члены семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести во время службы;
- реабилитированные граждане, которые стали лицами с инвалидностью вследствие репрессий, а также пенсионеры из этой категории;
- пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (категории I и II), мужья и жены умерших ликвидаторов, опекуны детей погибших;
- жены или мужья умерших граждан, которые не женились во второй раз, если смерть связана с участием в ликвидации ядерных аварий или испытаниях;
- ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других государственных органов, а также вдовы и вдовцы умерших ветеранов;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания времен Второй мировой войны, а также дети, рожденные в таких условиях;
- депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в правительстве Украины пока не берутся прогнозировать относительно завершения отопительного сезона – эта дата зависит от погодных условий. Пока же у государства есть достаточно ресурсов для стабильного прохождения сезона.
