Необходимо сообщить ПФУ в течение месяца: как украинцам получать субсидию

Субсидия на неотапливаемый сезон большинства украинцев переназначается автоматически. Однако, если изменились данные об имущественном положении или составе семьи, об этом в течение 30 дней необходимо уведомить Пенсионный фонд.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики. Для назначения субсидии на неотапливаемый период обязательно нужно обратиться в ПФУ с соответствующим заявлением и декларацией, если:

вы арендуете жилье, за которое платите жилищно-коммунальные услуги

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица

количество фактически проживающих в жилом помещении меньше, чем количество зарегистрированных в нем

ваше домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

на отопительный период субсидия была назначена в размере 0,0 грн.

Процесс назначения и оформления прост. Вы можете подать упрощенное обращение, без сбора справок и времени на заполнение декларации. В таком случае заявление и декларацию Пенсионный фонд оформит самостоятельно, на основании информации, имеющейся в официальных реестрах. В заявление необходимо внести:

сведения о членах семьи, проживающих в помещении;

адрес проживания, по которому должны начислять субсидию;

тип субсидии (жилищно-коммунальные услуги или твердое топливо);

реквизиты счета в формате ИВАN, на который должны зачисляться субсидии при назначении.

При заполнении заявления можно выбрать удобный способ связи с вами: телефон, электронная почта; сообщения через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и/или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины . Именно этим способом вам сообщат о принятом решении о назначении субсидии.

Напоминаем, что заявление и декларацию для назначения жилищной субсидии вы подаете, если выбрали вариант – представить полный пакет документов. Этим вариантом следует воспользоваться, если у вас есть какие-то особые обстоятельства, которые должны учитываться при предоставлении субсидии в порядке исключения. Например: когда количество фактически проживающих в домохозяйстве лиц меньше количества зарегистрированных (жена с детьми за границей) или вы совершили покупку дорогостоящего имущества в прошлом году за средства благотворительных организаций (квартира для ВПЛ)

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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