Некоторым украинцам разрешили не платить за коммуналку: кому дают льготу

Украинцы что защищали государство от агрессора или продолжают это делать и сейчас, получат льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В зависимости от их статуса помощь от государства составит 50-100% стоимости коммуналки.

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Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. Право на льготу получат:

участники войны – 50% скидки;

– 50% скидки; члены семей погибших – 50% скидки;

– 50% скидки; участники боевых действий – 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм;

– 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм; лица с инвалидностью в результате войны – 100% скидки;

В Минсоце объяснили, на какие виды коммунальных услуг предоставляется льгота:

управление многоквартирным домом;

снабжение и распределение природного газа, электрической энергии, по снабжению горячей водой, тепловой энергии для отопления;

централизованное водоснабжение, централизованный водоотвод,

вывоз мусора;

приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

За назначением льготы нужно обращаться лично, по почте или сделать это онлайн. Подать заявление можно в следующих госучреждениях:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов соответствующих общин или военных администраций;

Центры предоставления административных услуг (ЦНАПы);

сервисные центры Пенсионного фонда (также принимаются письма).

Также подать необходимые документы можно в мобильном приложении Пенсионного фонда или на сайте ПФУ. Для этого нужно в разделе "Все услуги" выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и заполнить предлагаемые формы.

В 2024 году оформление льготы для ветеранов войны упростили, уменьшив количество необходимых документов. Теперь для этого нужно подать в ПФУ:

соответствующее упрощенное заявление (о взятии на учет льготника и о назначении льготы одновременно), указав реквизиты предоставляющих услуги организаций, личные счета в них;

паспорт;

документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД);

учетный номер регистрационной карты налогоплательщика.

За военнослужащих с соответствующим статусом, которые находятся на фронте, в госпитале или по другим причинам не могут лично подать заявление, это могут сделать члены их семьи, на которых распространяется льгота. Для этого нужно только прикрепить документ, подтверждающий родственную связь (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.).

Рассмотрение заявления длится до 10 дней. О принятом решении сообщается в течение трех дней.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг монетизированы, то есть они предоставляются в денежной форме. То есть, их получатель самостоятельно платит стоимость услуг ЖКХ и получает средства в отделении "Укрпочты" или на банковскую карту (зависит от того, что было указано в заявлении).

Также OBOZ.UA сообщал, что участники боевых действий в Украине имеют значительные льготы по налогообложению, включая освобождение от уплаты земельного налога по объектам до 2 гектаров для личного крестьянского хозяйства и уменьшение базы объекта налогообложения на 60 квадратных метров для квартир. А также льготы по уплате налогов на доходы и НДС.

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