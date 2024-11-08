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Некоторым украинцам разрешили не платить за коммуналку: кому дают льготу

Станислав Кожемякин
Коммуналка
2 минуты
1,6 т.
Кому из украинцев можно не платить за коммуналку

Украинцы что защищали государство от агрессора или продолжают это делать и сейчас, получат льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. В зависимости от их статуса помощь от государства составит 50-100% стоимости коммуналки.

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Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. Право на льготу получат:

  • участники войны – 50% скидки;
  • члены семей погибших – 50% скидки;
  • участники боевых действий – 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм;
  • лица с инвалидностью в результате войны – 100% скидки;

В Минсоце объяснили, на какие виды коммунальных услуг предоставляется льгота:

  • управление многоквартирным домом;
  • снабжение и распределение природного газа, электрической энергии, по снабжению горячей водой, тепловой энергии для отопления;
  • централизованное водоснабжение, централизованный водоотвод,
  • вывоз мусора;
  • приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

За назначением льготы нужно обращаться лично, по почте или сделать это онлайн. Подать заявление можно в следующих госучреждениях:

  • исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов соответствующих общин или военных администраций;
  • Центры предоставления административных услуг (ЦНАПы);
  • сервисные центры Пенсионного фонда (также принимаются письма).

Также подать необходимые документы можно в мобильном приложении Пенсионного фонда или на сайте ПФУ. Для этого нужно в разделе "Все услуги" выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и заполнить предлагаемые формы.

В 2024 году оформление льготы для ветеранов войны упростили, уменьшив количество необходимых документов. Теперь для этого нужно подать в ПФУ:

  • соответствующее упрощенное заявление (о взятии на учет льготника и о назначении льготы одновременно), указав реквизиты предоставляющих услуги организаций, личные счета в них;
  • паспорт;
  • документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД);
  • учетный номер регистрационной карты налогоплательщика.

За военнослужащих с соответствующим статусом, которые находятся на фронте, в госпитале или по другим причинам не могут лично подать заявление, это могут сделать члены их семьи, на которых распространяется льгота. Для этого нужно только прикрепить документ, подтверждающий родственную связь (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.).

Рассмотрение заявления длится до 10 дней. О принятом решении сообщается в течение трех дней.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг монетизированы, то есть они предоставляются в денежной форме. То есть, их получатель самостоятельно платит стоимость услуг ЖКХ и получает средства в отделении "Укрпочты" или на банковскую карту (зависит от того, что было указано в заявлении).

Также OBOZ.UA сообщал, что участники боевых действий в Украине имеют значительные льготы по налогообложению, включая освобождение от уплаты земельного налога по объектам до 2 гектаров для личного крестьянского хозяйства и уменьшение базы объекта налогообложения на 60 квадратных метров для квартир. А также льготы по уплате налогов на доходы и НДС.

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