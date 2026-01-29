Отключения света не исчезнут с приходом весны: украинцам рассказали, сколько еще придется жить с графиками

Украина будет жить с графиками отключений электроэнергии еще не менее года, независимо от времени года. Отмечается, что решающими станут темпы обновления энергосистемы, интенсивность атак врага и развитие децентрализованной и накопительной генерации.

Видео дня

Об этом рассказала член Наблюдательного совета независимого аналитического центра "We Build Ukraine" Виктория Войцицкая в комментарии медиа. По словам эксперта, ключевая ошибка общественных ожиданий – вера в то, что теплое время года автоматически решит проблему электроснабжения. На самом деле, ситуация намного сложнее и зависит сразу от нескольких критических факторов.

"Мы должны быть готовы жить в графиках электроснабжения в течение минимум года, если не двух. Все зависит от того, насколько быстро мы сможем восстановить поврежденные объекты и насколько активно враг будет продолжать их уничтожать", - подчеркнула Войцицкая.

Энергосистема Украины продолжает оставаться уязвимой из-за системных ударов по крупным объектам генерации и инфраструктуре передачи электроэнергии. Даже восстановленные мощности постоянно находятся под угрозой повторных атак.

Отдельные надежды украинцы традиционно возлагают на летний период – меньшее потребление электроэнергии и больше солнечных дней. Войцицкая не возражает, что погода может несколько смягчить ситуацию, но предостерегает от чрезмерного оптимизма. "Рассчитывать на то, что придет весна или лето и мы перестанем видеть графики? Нет, на это не стоит рассчитывать вообще", - подчеркнула она.

В то же время эксперт признает, что солнечная генерация может частично помочь, особенно если лето будет солнечным. Однако возобновляемые источники энергии сами по себе не способны полностью закрыть дефицит, особенно в вечерние и ночные часы.

Одним из главных стратегических решений Войцицкая называет развитие децентрализованной генерации. Речь идет о сети небольших объектов производства электроэнергии, позволяющих маневрировать в случае поражения крупных электростанций. "Третий ключевой элемент - это то, насколько быстро мы сможем развернуть сеть децентрализованной генерации. Она позволяет держать систему в работе даже тогда, когда поражены большие объекты генерации электроэнергии или тепла", - пояснила эксперт.

Именно такая модель делает энергосистему более гибкой и устойчивой к атакам, но ее развертывание требует времени, инвестиций и системных решений на государственном уровне. Войцицкая также обратила внимание на важность международной поддержки. По ее словам, Украине требуются не только временные решения в виде дизельных генераторов, но и более технологичные и долгосрочные инструменты.

В частности, речь идет о системах накопления электроэнергии, позволяющих сохранять излишки солнечной генерации днем ​​и использовать их в темное время суток, когда нет производства. "Накопители могут стать критически важными для того, чтобы эффективно использовать возобновляемую энергию и уменьшать нагрузку на систему", – отметила она. В целом, по словам эксперта, украинцам следует готовиться к новой энергетической реальности, в которой графики отключений становятся не временным явлением, а частью повседневной жизни минимум на год или даже два.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пока большинство регионов Украины живут в условиях аварийных и стабилизационных отключений электроэнергии, в Буковеле свет почти бесперебойно. Однако это стало возможным благодаря тому, что местный бизнес заранее инвестировал в собственные генераторы и автономные энергетические установки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!