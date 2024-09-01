Некоторые украинцы могут законно не платить за коммунальные услуги: кто именно и что для этого нужно

Украинцы, которые не проживали в своей квартире или доме более 30 дней, могут не платить за некоторые коммунальные услуги при предоставлении соответствующих документов. Для этого необходимо обратиться к поставщику услуг с письменным заявлением и документами, подтверждающими факт непроживания.

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Об этом рассказала юрист проекта NACHBAR IN NOT "Каритас Тернополь" Мария Кутна. В Украине каждый гражданин обязан оплачивать коммунальные услуги, однако есть исключения, когда оплата не обязательна.

Согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", если человек не проживал в своей квартире или доме более 30 дней, он может не платить за некоторые коммунальные услуги. Чтобы использовать это право, необходимо предоставить документальное подтверждение своего непроживания. К таким документам могут относиться:

справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

(ВПЛ); справка о прохождении лечения, в том числе за границей;

справка о прохождении военной службы.

Эти документы должны быть предоставлены предоставлению коммунальных услуг вместе с письменным заявлением. После предоставления документов поставщик услуг может произвести перерасчет, и сумма будет либо списана, либо засчитана как переплата.

Важно отметить, что такие увольнения не распространяются на услуги теплоснабжения и управления многоквартирным домом, которые остаются обязательными к оплате, поскольку они не зависят от фактического присутствия жильцов. Если вы попадаете под действие этого закона и хотите не платить за коммунальные услуги, следует заранее подготовить необходимые документы, подтверждающие ваше отсутствие, и обратиться с ними к поставщику услуг.

Кто еще может не платить за коммунальные услуги

Пенсионеры, работавшие по определенным профессиям в сельской местности и продолжающие проживать там, могут получить 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Льгота предоставляется при условии, что среднемесячный доход семьи не превышает 4240 грн на одного человека.

С 3 апреля 2024 года пенсионеры отдельных профессий, работавшие в сельской местности и продолжающие проживать там после выхода на пенсию, имеют право на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа. К категории пенсионеров, которые могут воспользоваться льготой, относятся:

педагогические работники;

работники; медицинские и фармацевтические работники;

и фармацевтические работники; специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, а также учебных заведений в сфере культуры.

Важно, чтобы эти пенсионеры имели не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент ухода на пенсию работали на должностях, дающих право на льготу. Льгота предоставляется при условии, что среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу, которая в 2024 году составляет 4 240 грн.

Льгота действует в течение двенадцати месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца календарного года. Указанная льгота не распространяется на членов семьи льготника. Для назначения выплаты пенсионеру необходимо предоставить следующие документы:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа; документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Для внесения данных в Реестр льготников необходимо подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу. Справку выдает отдел образования, здравоохранения, культуры, райгосадминистрация или администрация учреждения, где человек работал или сельский или поселковый совет (в случае ликвидации заведения).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине поставщики газа обнародовали тарифы на сентябрь. Большинство украинцев будут покупать голубое топливо с неизменным тарифом 7,96 грн за кубометр.

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