Некоторые украинцы могут получить 75% скидки на оплату коммунальных услуг: кто и что для этого нужно

Участники боевых действий в Украине имеют право на 75-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая жилье, коммунальные услуги и топливо для домов без центрального отопления. Льготы также распространяются на ближайших членов семьи, таких как супруга и несовершеннолетние дети, проживающие вместе с участником боевых действий.

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OBOZ.UA узнал, какие льготы на коммунальные услуги предусмотрены для УБД в 2024 году и как получить их. Этот вопрос регулируется законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" от 22.10.1993 № 3551-XII. Согласно закону, УБД имеют право на:

75% скидки за пользование жильем;

скидки за пользование жильем; 75% скидки за использование коммунальных услуг;

скидки за использование коммунальных услуг; 75% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах без центрального отопления.

Отдельно предусмотрены льготы для лиц с инвалидностью, получивших 100% скидку за пользование коммунальными услугами. Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, рассчитывается на 21 кв. м отапливаемой площади на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении, и дополнительно 10,5 кв. м на семью. Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, льготы расширяются до двойного размера нормативной отапливаемой площади – 42 кв. м на каждого человека и 21 кв. м на семью.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг также предоставляются ближайшим членам семьи УБД, в частности несовершеннолетним детям, проживающим вместе с льготником. Согласно Бюджетному кодексу (ч. 5 ст. 51), льготы распространяются на мужа или жену, а также на детей до 18-летнего возраста.

Процесс получения льгот

Получить льготы на коммуналку могут только те, кто уже получил статус участника боевых действий. То есть если вы только в процессе оформления статуса, льготы на коммунальные услуги вы не сможете оформить. Для оформления льгот необходимо подать два заявления:

о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП);

о предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Подавать заявления нужно в Пенсионный фонд Украины. Кроме заявлений, УБД необходимо иметь оригиналы и копии паспортов, идентификационного кода и удостоверение УБД. Подать документы можно в ближайшем сервисном центре ПФУ, через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через приложение Дія с верификацией с помощью Дія. Підпис.

Оформление льгот может производиться не только участником боевых действий, но и его близкими родственниками (родители, жена, дети). Для этого нужно иметь документы, подтверждающие родственные связи и справку о назначении статуса УБД.

Дополнительные льготы для участников боевых действий

УБД также имеют первоочередное право на обеспечение жилой площадью, ссуду на строительство или ремонт жилья и льготы на пользование связью. Абонементная плата за использование телефона устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.

Все эти льготы направлены на облегчение финансовой нагрузки участников боевых действий и их семьи, обеспечивая им достойный уровень жизни. Подробную информацию о льготах на коммунальные услуги и процессе их оформления можно получить на сайте Пенсионного фонда Украины или в местных органах социальной защиты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсионеры, работавшие по определенным профессиям в сельской местности и продолжающие там проживать, могут получить 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Льгота предоставляется при условии, что среднемесячный доход семьи не превышает 4240 грн на одного человека.

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