Некоторые украинцы могут не платить за коммунальные услуги: кого касается и как подать заявление

Пенсионеры, работавшие по определенным профессиям в сельской местности и продолжающие проживать там, могут получить 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Льгота предоставляется при условии, что среднемесячный доход семьи не превышает 4240 грн на одного человека.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). С 3 апреля 2024 года пенсионеры отдельных профессий, работавшие в сельской местности и продолжающие проживать там после выхода на пенсию, имеют право на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа. К категории пенсионеров, которые могут воспользоваться льготой, относятся:

педагогические работники;

работники; медицинские и фармацевтические работники;

и фармацевтические работники; специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, а также учебных заведений в сфере культуры.

Важно, чтобы эти пенсионеры имели не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент ухода на пенсию работали на должностях, дающих право на льготу. Льгота предоставляется при условии, что среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу, которая в 2024 году составляет 4 240 грн.

Льгота действует в течение двенадцати месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца календарного года. Указанная льгота не распространяется на членов семьи льготника. Для назначения выплаты пенсионеру необходимо предоставить следующие документы:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа; документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Для внесения данных в Реестр льготников необходимо подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу. Справку выдает отдел образования, здравоохранения, культуры, райгосадминистрация или администрация учреждения, где человек работал или сельский или поселковый совет (в случае ликвидации заведения).

Подать заявление и необходимые документы в ПФУ можно в несколько способов. А именно:

лично через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

почтой в адрес органа ПФУ;

онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал Дія.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине клиенты "Нефтегаза" в августе будут платить за кубометр газа 7,96 грн. При этом в случае, если заплатить за газ до 15 числа можно получить скидку в размере 1%.

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