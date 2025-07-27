Некоторые украинцы могут полностью не платить за коммуналку: что для этого нужно

Отдельные категории украинцев могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг – среди них участники боевых действий, лица с инвалидностью, ликвидаторы, члены семей погибших военных и сельские пенсионеры со специальным стажем. Для оформления льготы нужно подать документы в Пенсионный фонд (ПФУ) и подтвердить соответствующий статус и уровень дохода.

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Об этом пишет Пенсионный фонд. Отмечается, что это не общедоступная льгота, а адресная помощь, которая предоставляется по закону определенным социальным группам или в случаях, когда расходы компенсируются государством в полном объеме.

Кто имеет право на 100% скидку

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших военнослужащих;

ликвидаторы аварии на ЧАЭС;

лица с инвалидностью І группы;

отдельные категории пенсионеров, ветеранов труда и репрессированных.

Льгота распространяется на все основные виды коммунальных услуг – газ, электричество, водоснабжение, отопление, вывоз мусора и содержание жилья. Оформление скидки может происходить автоматически (если лицо уже имеет статус льготника) или после обращения в органы социальной защиты.

Важная социальная инициатива действует и для сельских пенсионеров, которые имеют соответствующий трудовой стаж в сферах образования, культуры, здравоохранения или агросектора. Таких лиц могут полностью освободить не только от оплаты жилищно-коммунальных услуг, но и от расходов на твердое или жидкое печное топливо и сжиженный газ. Льгота предоставляется тем, кто:

проживает в сельской местности и не менял место жительства после выхода на пенсию;

и не менял место жительства после выхода на пенсию; имеет не менее 3 лет стажа на должности, которая входит в льготный перечень;

на должности, которая входит в льготный перечень; имеет доход не выше 4 240 грн на одного человека в семье за последние 6 месяцев.

Среди льготных профессий – педагогические, медицинские и фармацевтические работники, работники музеев, библиотек, культуры, а также специалисты из агросектора (например, по защите растений). Для оформления льготы необходимо:

подать заявление в Пенсионный фонд Украины .

. предоставить документы, подтверждающие право: удостоверение льготника, справки о доходах, документы о стаже и занимаемой должности.

Подать заявление можно через различные каналы. В частности:

лично – в сервисном центре ПФУ или через уполномоченных лиц органов местной власти;

по почте – в адрес отделения ПФУ;

онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение или портал Дія.

Важно знать, что льгота предоставляется только на одного пенсионера, не распространяется на других членов семьи и действует до конца календарного года. Чтобы продлить ее необходимо обращаться повторно каждый год.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), рекомендуют установить сигнализатор газа. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты – ведь возможность утечки газа есть всегда.

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