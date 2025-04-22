Субсидию на неотапливаемый сезон назначат не всем: кто должен подать заявление до 1 мая

С 1 мая 2025 года большинство украинцев получат субсидии на неотапливаемый сезон автоматически, без дополнительных заявлений. Однако в случае изменений в составе домохозяйства или аренды жилья необходимо в течение 30 дней обратиться в Пенсионный фонд (ПФУ) для переназначения помощи.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Жилищные субсидии в Украине делятся на два сезона: отопительный (с 1 октября по 30 апреля) и неотапливаемый (с 1 мая по 30 сентября).

Пенсионный фонд Украины еще в октябре 2024 автоматически перечислил размер субсидий для тех, кто их уже получал, поэтому в мае большинство домохозяйств получат переназначение без подачи новых документов. Однако если у домохозяйства произошли изменения в имущественном состоянии или составе семьи, об этом необходимо сообщить ПФУ в течение 30 дней.

В случае игнорирования этого требования, помощь может быть прекращена или начислена неправильно. Несмотря на автоматическое переназначение, существует ряд ситуаций, когда обязательно следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и декларацией:

вы арендуете жилье и самостоятельно платите коммунальные услуги;

в вашем доме зарегистрированы внутренне перемещенные лица;

в доме фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано;

вы подаете заявку на субсидию для приобретения твердого, жидкого топлива или сжиженного газа;

в прошлом сезоне вам назначили субсидию в размере 0,0 грн.

В случае подачи заявления в течение мая или июня субсидия все равно начисляется с начала неотапливаемого сезона. Подать документы на назначение или продление субсидии можно удобно в несколько способов:

лично или по почте в сервисный центр ПФУ;

через электронный портал Пенсионного фонда или мобильное приложение;

через портал Дія (опция "Заявление на субсидию");

в ЦНАПах;

через уполномоченные лица органов местного самоуправления.

Правительство также недавно приняло новое постановление, расширяющее доступ к субсидиям для внутренне перемещенных лиц, арендующих жилье. Среди ключевых новшеств:

автоматическое продление выплат каждые полгода;

каждые полгода; обновленная формула расчета обязательных платежей и субсидий;

обязательных платежей и субсидий; привязка к актуальным ценам на аренду;

на аренду; легализация частичной аренды , в том числе комнат в квартире или доме;

, в том числе комнат в квартире или доме; гибкость в договорных отношениях – можно использовать индивидуальные договоры, а не только типичный формат.

Также представилась возможность рассчитать ориентировочный размер субсидии онлайн с помощью калькулятора: нужно ввести количество человек, тип населенного пункта, область и арендную плату. Сумма субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства с учетом чистого дохода (после уплаты налога на доходы и сбора). В 2025 г. этот подход остается неизменным и гарантирует, что государственная помощь будет максимально справедливой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине усовершенствуют методику верификации (проверки) получателей льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, речь идет о проверке фактов смерти, адреса, начисления помощи, наличии инвалидности и т.д.

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