"Нефтегаз" раскрыл детали российской атаки: ожидать ли украинцам отключений газа

Россия в очередной раз атаковала украинскую добычу газа, но Украина оперативно преодолевает последствия и продолжает поставлять газ людям и предприятиям. Ситуация остается контролируемой и перебои с газоснабжением не ожидаются.

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Об этом пишет "Нафтогаз". Россия в очередной раз атаковала украинскую добычу газа, в ночь на 20 февраля, предприятия Группы Нафтогаз получили удары в нескольких областях Украины.

Ракетные удары и дроны-камикадзе врага были направлены на объекты газодобывающей инфраструктуры. В результате атаки возникли повреждения на нескольких предприятиях, однако "Нафтогаз" оперативно принимает меры по ликвидации последствий. "Главное – никто из работников не пострадал", – говорится в сообщении.

По словам руководителя Группы "Нафтогаз" Романа Чумака, ситуация контролируемая. "Энергетическая безопасность сегодня важна, как никогда раньше. И никогда до этого она не нуждалась в так много усилиях и инвестициях в защиту и восстановление. Спасибо каждому работнику Группы, который делает все возможное и невозможное, чтобы Украина была с газом", – отметил он.

Следует ли ожидать перебоев с газоснабжением

Несмотря на очередную агрессию России, "Нафтогаз" уверяет, что все категории потребителей, как населения, так и предприятия, будут получать газ в обычном режиме. Компания продолжает импортировать топливо для усиления энергетической безопасности и подготовки к возможным новым вызовам. "Украинцы должны быть с теплом, а предприятия – с топливом для своей работы. Это ключевой приоритет для нас", – подчеркнул Чумак.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по завершении контракта на транзит российского газа через ГТС Украины 31 декабря 2024 года ситуация на энергетическом рынке Европы остается стабильной. Однако Украина не исключает возможности возобновления транзита газа при условии, что это не будет российское "голубое топливо".

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