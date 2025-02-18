Украина может возобновить транзит газа, но при одном условии: Галущенко рассказал подробности

После завершения контракта на транзит российского газа через ГТС Украины 31 декабря 2024 г. ситуация на энергетическом рынке Европы остается стабильной. Однако Украина не исключает возможности возобновления транзита газа при условии, что это не будет российское "голубое топливо".

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Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью СМИ. По его словам, после прекращения сотрудничества с "Газпромом", украинская ГТС может обслуживать потребности европейских партнеров, однако без участия РФ. "Восстановить транзит мы можем. Но российский газ в эту трубу не пойдет", – подчеркнул министр.

В то же время, пока нет конкретных предложений от других стран по использованию украинской ГТС для транспортировки газа. Тем не менее, Украина готова к переговорам с партнерами и обсуждению новых маршрутов поставок. Эта инициатива уже обсуждалась на уровне правительств и потенциально может стать важным фактором в уменьшении зависимости Европы от российских энергоресурсов.

"Мы открыты для переговоров с соседями. Мы будем проводить консультации. Но очень важно, чтобы эти разговоры проходили на профессиональном уровне", – отметил Галущенко.

Азербайджан активно расширяет свои экспортные возможности, в частности, через Трансанатолийский газопровод (TANAP) и другие маршруты, которые могут соединиться с украинской ГТС. Это позволило Украине сохранить статус ключевого транзитера газа в Европе, не сотрудничая с Россией.

Остановка транзита российского газа вызвала неоднозначную реакцию в ЕС. Некоторые страны, в частности, Словакия, неоднократно выражали недовольство решением Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо даже угрожал прекратить транзит газа в Украину и сократить поддержку украинских беженцев.

Он заявил, что прекращение транзита российского газа окажет негативное влияние на экономику Словакии и других стран Центральной Европы. Несмотря на это, Европейский Союз заранее подготовился к изменениям в поставках газа и отказывается постепенно от российских энергоресурсов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на рост отдельных тарифов на коммунальные услуги, пока нет официальных планов по их пересмотру в ближайшее время. Кроме того, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, что гарантирует стабильность потребителям.

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