Украинцы обязаны проводить поверку счетчиков воды: кто платит и что следует знать каждому

Украинцам напомнили об обязательной поверке счетчиков воды – и холодной, и горячей. Процедура должна проводиться раз в 4 года, она подтверждает точность и исправность прибора учета. При этом, в отличие от газовых счетчиков, где периодическую поверку оплачивает оператор газораспределительных сетей, в случае с водой расходы могут возлагаться на потребителя – в зависимости от условий договора.

О главном, что нужно учитывать, рассказали в Госпродпотребслужбе. Также OBOZ.UA разбирался, как именно должна проводиться проверка приборов учета горячего и холодного водоснабжения.

Кто оплачивает поверку счетчиков воды

В Госпродпотребслужбе объяснили: периодическая поверка, обслуживание и ремонт (с демонтажем, транспортировкой и монтажом) квартирных счетчиков осуществляются за счет их владельцев, если иное не предусмотрено договором. Такое требование установлено законом "О метрологии и метрологической деятельности".

Владельцем же может быть как сам потребитель, так и водоканал или управляющий дома – например, ОСМД. Ключевое значение имеет формат договора:

если заключен индивидуальный договор о водоснабжении, расходы обычно несет владелец прибора;

если же совладельцы многоквартирного дома не имеют индивидуальных договоров, поверку обеспечивает исполнитель услуги за счет платы за абонентское обслуживание.

Кто имеет право проверять счетчики

Проводить поверку могут только уполномоченные организации. Таковыми являются:

Научные метрологические центры, обладающие международно признанными калибровочными и измерительными возможностями.

Метрологические центры и поверочные лаборатории, специально уполномоченные на проведение такой поверки.

Обычно процедура длится около пяти дней и предусматривает демонтаж счетчика с последующей проверкой в лаборатории. Демонтаж и повторный монтаж осуществляются исключительно в присутствии потребителя и фиксируются документально. Некоторые компании предлагают поверку без снятия прибора, однако такая услуга может стоить дороже.

Важно: потребителя должны предупредить о периодической поверке не позднее чем за месяц до даты проведения процедуры. Если же потребитель сам попросил о проверке прибора учета (например, был установлен новый счетчик или сломался старый), о времени ее осуществления должны сообщить в течение трех дней.

Результаты поверки счетчика: на что нужно обратить внимание

Если прибор пригоден к дальнейшей эксплуатации, это подтверждается оттиском поверочного клейма. В таком случае обязательно выдается свидетельство установленной формы.

Поверка проводится раз в четыре года или после ремонта. Учитывая, что срок службы большинства счетчиков составляет 10-12 лет, обычно они проходят не более трех проверок. После десяти лет эксплуатации возрастает риск, что прибор не будет соответствовать нормативам.

Когда счетчик признан непригодным, его нужно заменить. При этом оформляется справка о непригодности. После этого приобретается новое устройство. Порядок действий такой:

Перед покупкой счетчика нужно уточнить необходимые характеристики у поставщика услуги водоснабжения.

Каждый счетчик должен иметь техпаспорт – в нем указан тип, диаметр прибора, заводской номер и дата продажи. Во время покупки важно проверить комплектацию – она должна соответствовать такому техническому паспорту.

Приобретение и первичная установка нового счетчика воды производится за счет потребителя, эта услуга не является составляющей тарифа на водоснабжение и водоотвод.

После установки квартирные средства учета берутся исполнителем на абонентский учет.

