Не пенсионеры: стало известно, кто из украинцев чаще всего не платит за коммунальные услуги

Чаще всего новые задолженности за коммунальные услуги накапливают не пенсионеры, а украинцы в возрасте 46–60 лет, на долю которых приходится 35 % всех новых исполнительных производств. Только за первые шесть месяцев 2026 года в Украине было возбуждено более 108 тысяч новых дел из-за неуплаты коммунальных услуг, и почти 65% из них до сих пор остаются нерешенными.

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Об этом свидетельствуют данные Единого реестра должников, проанализированные сервисом OpenDataBot. За шесть месяцев туда было добавлено 108 561 новое исполнительное производство из-за неуплаты коммунальных услуг.

При этом большинство из них до сих пор не закрыты. По состоянию на начало июля открытыми остаются 70 206 производств, что составляет около 65% от всех новых дел этого года. Всего в реестре на данный момент насчитывается 829 768 задолженностей за коммунальные услуги.

При этом завершение исполнительного производства далеко не всегда означает, что человек расплатился с задолженностью. Закон позволяет закрывать такие дела и по другим причинам, в частности если взыскать средства невозможно. В таком случае запись о долге всё равно остаётся в реестре.

Кто больше всего задолжал

Вопреки распространённому мнению, основную часть новых долгов накапливают вовсе не пенсионеры. Больше всего новых исполнительных производств в этом году было возбуждено в отношении украинцев в возрасте от 46 до 60 лет — именно на них приходится 35 % всех новых долгов.

Пенсионеры занимают лишь второе место – на них приходится примерно 25% новых судебных дел. Еще 24% долгов накопили украинцы в возрасте 36–45 лет. Таким образом, самой многочисленной категорией должников стали люди трудоспособного возраста.

Наибольшее количество новых судебных дел зафиксировано в Харьковской области. Регионы-лидеры по количеству новых долгов:

Харьковская область – 22 171 дело (20%);

(20%); Днепропетровская область – 19 636 (18%);

(18%); Николаевская область – 12 841 (12%).

Именно эти три области обеспечили половину всех новых исполнительных производств по коммунальным долгам в 2026 году.

За что украинцы задолжают чаще всего

Чаще всего украинцы накапливают долги именно за теплоснабжение. Структура новых долгов выглядит следующим образом:

теплоснабжение – 43%;

водоснабжение – 18%;

жилищное обслуживание – 12%;

газоснабжение – 11%;

электроснабжение – 9%.

Именно счета за тепло остаются главной причиной возбуждения исполнительных производств. По статистике, среди новых должников преобладают женщины. За полгода в отношении них было возбуждено 60 141 исполнительное производство, что составляет более половины всех новых дел.

В то же время антирекорд года принадлежит жительнице Николаевской области 1952 года рождения. В отношении неё было возбуждено сразу 15 исполнительных производств, все из-за задолженности за электроснабжение. Пять из этих производств уже завершены, однако информация о них по-прежнему остается в Едином реестре должников.

Часть коммунальных долгов остается непогашенной на протяжении многих лет. По данным реестра, самые старые неоплаченные исполнительные производства находятся в нем уже более девяти лет. Один из таких долгов касается женщины из Черниговской области, которая задолжала за теплоснабжение, другой — мужчины из Львовской области из-за долгов за водоснабжение и водоотведение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заканчивается период передачи показаний счетчиков электроэнергии за июль 2026 года — он длится с 30 июля по 3 августа 2026 года. На основе этих данных операторы системы распределения рассчитают счета за фактически потребленную электроэнергию. Если опоздать, объем потребления определят по среднесуточным показателям, из-за чего придется переплачивать или ждать перерасчета.

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