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Не пенсионеры: стало известно, кто из украинцев чаще всего не платит за коммунальные услуги

Дарина Герцева
Коммуналка
3 минуты
2,5 т.
Украинцы массово накапливают долги за коммунальные услуги
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Чаще всего новые задолженности за коммунальные услуги накапливают не пенсионеры, а украинцы в возрасте 46–60 лет, на долю которых приходится 35 % всех новых исполнительных производств. Только за первые шесть месяцев 2026 года в Украине было возбуждено более 108 тысяч новых дел из-за неуплаты коммунальных услуг, и почти 65% из них до сих пор остаются нерешенными.

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра должников, проанализированные сервисом OpenDataBot. За шесть месяцев туда было добавлено 108 561 новое исполнительное производство из-за неуплаты коммунальных услуг.

Количество задолженностей за коммунальные услуги

При этом большинство из них до сих пор не закрыты. По состоянию на начало июля открытыми остаются 70 206 производств, что составляет около 65% от всех новых дел этого года. Всего в реестре на данный момент насчитывается 829 768 задолженностей за коммунальные услуги.

При этом завершение исполнительного производства далеко не всегда означает, что человек расплатился с задолженностью. Закон позволяет закрывать такие дела и по другим причинам, в частности если взыскать средства невозможно. В таком случае запись о долге всё равно остаётся в реестре.

Кто больше всего задолжал

Вопреки распространённому мнению, основную часть новых долгов накапливают вовсе не пенсионеры. Больше всего новых исполнительных производств в этом году было возбуждено в отношении украинцев в возрасте от 46 до 60 лет — именно на них приходится 35 % всех новых долгов.

Какая категория украинцев задолжала больше всего

Пенсионеры занимают лишь второе место – на них приходится примерно 25% новых судебных дел. Еще 24% долгов накопили украинцы в возрасте 36–45 лет. Таким образом, самой многочисленной категорией должников стали люди трудоспособного возраста.

Наибольшее количество новых судебных дел зафиксировано в Харьковской области. Регионы-лидеры по количеству новых долгов:

  • Харьковская область – 22 171 дело (20%);
  • Днепропетровская область – 19 636 (18%);
  • Николаевская область – 12 841 (12%).

Именно эти три области обеспечили половину всех новых исполнительных производств по коммунальным долгам в 2026 году.

За что украинцы задолжают чаще всего

Чаще всего украинцы накапливают долги именно за теплоснабжение. Структура новых долгов выглядит следующим образом:

Какие услуги не оплачиваются годами
  • теплоснабжение – 43%;
  • водоснабжение – 18%;
  • жилищное обслуживание – 12%;
  • газоснабжение – 11%;
  • электроснабжение – 9%.

Именно счета за тепло остаются главной причиной возбуждения исполнительных производств. По статистике, среди новых должников преобладают женщины. За полгода в отношении них было возбуждено 60 141 исполнительное производство, что составляет более половины всех новых дел.

В то же время антирекорд года принадлежит жительнице Николаевской области 1952 года рождения. В отношении неё было возбуждено сразу 15 исполнительных производств, все из-за задолженности за электроснабжение. Пять из этих производств уже завершены, однако информация о них по-прежнему остается в Едином реестре должников.

Где накопилось больше всего задолженностей за коммунальные услуги

Часть коммунальных долгов остается непогашенной на протяжении многих лет. По данным реестра, самые старые неоплаченные исполнительные производства находятся в нем уже более девяти лет. Один из таких долгов касается женщины из Черниговской области, которая задолжала за теплоснабжение, другой — мужчины из Львовской области из-за долгов за водоснабжение и водоотведение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заканчивается период передачи показаний счетчиков электроэнергии за июль 2026 года — он длится с 30 июля по 3 августа 2026 года. На основе этих данных операторы системы распределения рассчитают счета за фактически потребленную электроэнергию. Если опоздать, объем потребления определят по среднесуточным показателям, из-за чего придется переплачивать или ждать перерасчета.

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