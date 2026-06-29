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Время истекает 3 июля: что нужно сделать каждому украинцу, чтобы не переплатить за свет

Ксения Капустинская
Коммуналка
3 минуты
828
Показания счетчика электроэнергии. Иллюстрация
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Украинцы обязаны передать показания счетчиков электроэнергии за июнь-2026 в четко установленный период – с 29 июня по 3 июля 2026 года. На основе этих цифр операторы системы распределения рассчитают платежки за фактически потребленную электроэнергию. Если опоздать, объем потребления определят по среднесуточным показателям, из-за чего придется переплачивать или ждать перерасчета.

Владельцам двухзонных приборов учета следует быть особенно внимательными. Им нужно не только вовремя отправить данные, но и правильно распределить их по тарифным зонам. OBOZ.UA разобрал рекомендации операторов системы распределения и объясняет, как и когда передавать показания, чтобы избежать ошибок.

Как передать показания за свет: главное, что нужно знать

  • Для бытовых потребителей действует простое правило: данные счетчика передают в последние два дня текущего месяца и первые три дня следующего. На этот даты такие:
    • – 29 и 30 июня 2026 года;
    • – 1, 2 и 3 июля 2026 года.
В какие дни передают показания счетчика электроэнергии
  • Если отправить показания раньше или позже этого срока, оператор системы распределения рассчитает потребление самостоятельно — по среднесуточному показателю использования электроэнергии в предыдущие периоды.
  • Данные, поступившие с опозданием, энергетики учтут уже в следующем расчетном месяце.
  • Когда сбор показаний завершается, оператор системы распределения передает эти данные поставщику электрики, которая и выставляет счет.

Счетчики "день-ночь": как правильно передать показания

Больше всего вопросов обычно возникает у владельцев двухзонных приборов. Облэнерго отмечают, что потребители часто допускают одну ошибку – передают общую сумму вместо отдельных показателей для каждого тарифа.

Двухзонный счетчик: как передать показания

Экран счетчика "день-ночь" автоматически переключает данные каждые 10 секунд. Потребителю необходимо зафиксировать две разные цифры:

  • дневной тариф – с 7:00 до 23:00;
  • ночной тариф – с 23:00 до 7:00.

Важно: записывать сумму этих цифр не нужно. В личном кабинете или в чат-боте указываются отдельные значения для каждой зоны.

Коды дневного и ночного тарифов зависят от модели счетчика. Наиболее распространенные варианты следующие:

  • T1 – день, T2 – ночь;
  • E1 – день, E2 – ночь;
  • T11 – день, T12 – ночь;
  • 1.8.1 – день, 1.8.2 – ночь.

Если на экране отображаются другие индексы, их значение можно проверить в инструкции к прибору или на сайте производителя.

Какие цифры нужно передавать

Где смотреть день или ночь на счетчике электроэнергии

Для отчета нужны только цифры до запятой для каждого тарифа отдельно. После того как потребителю устанавливают двухзонный счетчик, в личном кабинете автоматически появляются отдельные окна для "дня" и "ночи" – туда и следует вводить показания.

Автоматически данные отправляются только с счетчиков, подключенных к системе АСКОЕ. В остальных случаях передавать показания придется вручную.

Что делать, если в квартире никто не проживает

Многие считают, что если в квартире никто не живет, отчитываться не обязательно. Однако это ошибка.

Без свежих данных оператор рассчитает потребление по среднему показателю за предыдущие месяцы. Поэтому даже в пустующей квартиремогут появиться лишние долги в платежках. Энергетики советуют поступать следующим образом:

  • или подать заявление о временном отключении света, если в квартире долгое время никого не будет;
  • или ежемесячно дублировать одни и те же показания, если электричество вообще не используется.

Как передать показания счетчика

Идти в офис оператора системы распределения не нужно. Передать данные можно удаленно:

  • в личном кабинете на сайте оператора системы распределения;
  • позвонив в контакт-центр;
  • через официальные чат-боты в Viber, Telegram или Facebook Messenger;
  • отправив письмо на электронную почту.

Какие тарифы на электроэнергию в 2026 году

Весной правительство продлило фиксированный тариф на электроэнергию для населения как минимум до 31 октября 2026 года – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф остается вдвое ниже — 2,16 грн за кВт·ч.

В ближайшее время пересматривать стоимость электроэнергии не планируется. Если в счетах обнаружились аномальные суммы, энергетики рекомендуют сразу обращаться к оператору системы распределения для сверки и исправления данных.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам назвали технику, которая больше всего "накручивает" свет. Если ее заменить, можно сэкономить тысячи гривен.

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