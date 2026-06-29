Время истекает 3 июля: что нужно сделать каждому украинцу, чтобы не переплатить за свет

Украинцы обязаны передать показания счетчиков электроэнергии за июнь-2026 в четко установленный период – с 29 июня по 3 июля 2026 года. На основе этих цифр операторы системы распределения рассчитают платежки за фактически потребленную электроэнергию. Если опоздать, объем потребления определят по среднесуточным показателям, из-за чего придется переплачивать или ждать перерасчета.

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Владельцам двухзонных приборов учета следует быть особенно внимательными. Им нужно не только вовремя отправить данные, но и правильно распределить их по тарифным зонам. OBOZ.UA разобрал рекомендации операторов системы распределения и объясняет, как и когда передавать показания, чтобы избежать ошибок.

Как передать показания за свет: главное, что нужно знать

Для бытовых потребителей действует простое правило: данные счетчика передают в последние два дня текущего месяца и первые три дня следующего. На этот даты такие: – 29 и 30 июня 2026 года; – 1, 2 и 3 июля 2026 года.



Если отправить показания раньше или позже этого срока, оператор системы распределения рассчитает потребление самостоятельно — по среднесуточному показателю использования электроэнергии в предыдущие периоды.

Данные, поступившие с опозданием, энергетики учтут уже в следующем расчетном месяце .

. Когда сбор показаний завершается, оператор системы распределения передает эти данные поставщику электрики, которая и выставляет счет.

Счетчики "день-ночь": как правильно передать показания

Больше всего вопросов обычно возникает у владельцев двухзонных приборов. Облэнерго отмечают, что потребители часто допускают одну ошибку – передают общую сумму вместо отдельных показателей для каждого тарифа.

Экран счетчика "день-ночь" автоматически переключает данные каждые 10 секунд. Потребителю необходимо зафиксировать две разные цифры:

дневной тариф – с 7:00 до 23:00;

ночной тариф – с 23:00 до 7:00.

Важно: записывать сумму этих цифр не нужно. В личном кабинете или в чат-боте указываются отдельные значения для каждой зоны.

Коды дневного и ночного тарифов зависят от модели счетчика. Наиболее распространенные варианты следующие:

T1 – день, T2 – ночь;

E1 – день, E2 – ночь;

T11 – день, T12 – ночь;

1.8.1 – день, 1.8.2 – ночь.

Если на экране отображаются другие индексы, их значение можно проверить в инструкции к прибору или на сайте производителя.

Какие цифры нужно передавать

Для отчета нужны только цифры до запятой для каждого тарифа отдельно. После того как потребителю устанавливают двухзонный счетчик, в личном кабинете автоматически появляются отдельные окна для "дня" и "ночи" – туда и следует вводить показания.

Автоматически данные отправляются только с счетчиков, подключенных к системе АСКОЕ. В остальных случаях передавать показания придется вручную.

Что делать, если в квартире никто не проживает

Многие считают, что если в квартире никто не живет, отчитываться не обязательно. Однако это ошибка.

Без свежих данных оператор рассчитает потребление по среднему показателю за предыдущие месяцы. Поэтому даже в пустующей квартиремогут появиться лишние долги в платежках. Энергетики советуют поступать следующим образом:

или подать заявление о временном отключении света, если в квартире долгое время никого не будет;

или ежемесячно дублировать одни и те же показания, если электричество вообще не используется.

Как передать показания счетчика

Идти в офис оператора системы распределения не нужно. Передать данные можно удаленно:

в личном кабинете на сайте оператора системы распределения;

позвонив в контакт-центр;

через официальные чат-боты в Viber, Telegram или Facebook Messenger;

отправив письмо на электронную почту.

Какие тарифы на электроэнергию в 2026 году

Весной правительство продлило фиксированный тариф на электроэнергию для населения как минимум до 31 октября 2026 года – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф остается вдвое ниже — 2,16 грн за кВт·ч.

В ближайшее время пересматривать стоимость электроэнергии не планируется. Если в счетах обнаружились аномальные суммы, энергетики рекомендуют сразу обращаться к оператору системы распределения для сверки и исправления данных.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам назвали технику, которая больше всего "накручивает" свет. Если ее заменить, можно сэкономить тысячи гривен.

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