Время истекает 3 июля: что нужно сделать каждому украинцу, чтобы не переплатить за свет
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Украинцы обязаны передать показания счетчиков электроэнергии за июнь-2026 в четко установленный период – с 29 июня по 3 июля 2026 года. На основе этих цифр операторы системы распределения рассчитают платежки за фактически потребленную электроэнергию. Если опоздать, объем потребления определят по среднесуточным показателям, из-за чего придется переплачивать или ждать перерасчета.
Владельцам двухзонных приборов учета следует быть особенно внимательными. Им нужно не только вовремя отправить данные, но и правильно распределить их по тарифным зонам. OBOZ.UA разобрал рекомендации операторов системы распределения и объясняет, как и когда передавать показания, чтобы избежать ошибок.
Как передать показания за свет: главное, что нужно знать
- Для бытовых потребителей действует простое правило: данные счетчика передают в последние два дня текущего месяца и первые три дня следующего. На этот даты такие:
- – 29 и 30 июня 2026 года;
- – 1, 2 и 3 июля 2026 года.
- Если отправить показания раньше или позже этого срока, оператор системы распределения рассчитает потребление самостоятельно — по среднесуточному показателю использования электроэнергии в предыдущие периоды.
- Данные, поступившие с опозданием, энергетики учтут уже в следующем расчетном месяце.
- Когда сбор показаний завершается, оператор системы распределения передает эти данные поставщику электрики, которая и выставляет счет.
Счетчики "день-ночь": как правильно передать показания
Больше всего вопросов обычно возникает у владельцев двухзонных приборов. Облэнерго отмечают, что потребители часто допускают одну ошибку – передают общую сумму вместо отдельных показателей для каждого тарифа.
Экран счетчика "день-ночь" автоматически переключает данные каждые 10 секунд. Потребителю необходимо зафиксировать две разные цифры:
- дневной тариф – с 7:00 до 23:00;
- ночной тариф – с 23:00 до 7:00.
Важно: записывать сумму этих цифр не нужно. В личном кабинете или в чат-боте указываются отдельные значения для каждой зоны.
Коды дневного и ночного тарифов зависят от модели счетчика. Наиболее распространенные варианты следующие:
- T1 – день, T2 – ночь;
- E1 – день, E2 – ночь;
- T11 – день, T12 – ночь;
- 1.8.1 – день, 1.8.2 – ночь.
Если на экране отображаются другие индексы, их значение можно проверить в инструкции к прибору или на сайте производителя.
Какие цифры нужно передавать
Для отчета нужны только цифры до запятой для каждого тарифа отдельно. После того как потребителю устанавливают двухзонный счетчик, в личном кабинете автоматически появляются отдельные окна для "дня" и "ночи" – туда и следует вводить показания.
Автоматически данные отправляются только с счетчиков, подключенных к системе АСКОЕ. В остальных случаях передавать показания придется вручную.
Что делать, если в квартире никто не проживает
Многие считают, что если в квартире никто не живет, отчитываться не обязательно. Однако это ошибка.
Без свежих данных оператор рассчитает потребление по среднему показателю за предыдущие месяцы. Поэтому даже в пустующей квартиремогут появиться лишние долги в платежках. Энергетики советуют поступать следующим образом:
- или подать заявление о временном отключении света, если в квартире долгое время никого не будет;
- или ежемесячно дублировать одни и те же показания, если электричество вообще не используется.
Как передать показания счетчика
Идти в офис оператора системы распределения не нужно. Передать данные можно удаленно:
- в личном кабинете на сайте оператора системы распределения;
- позвонив в контакт-центр;
- через официальные чат-боты в Viber, Telegram или Facebook Messenger;
- отправив письмо на электронную почту.
Какие тарифы на электроэнергию в 2026 году
Весной правительство продлило фиксированный тариф на электроэнергию для населения как минимум до 31 октября 2026 года – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф остается вдвое ниже — 2,16 грн за кВт·ч.
В ближайшее время пересматривать стоимость электроэнергии не планируется. Если в счетах обнаружились аномальные суммы, энергетики рекомендуют сразу обращаться к оператору системы распределения для сверки и исправления данных.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам назвали технику, которая больше всего "накручивает" свет. Если ее заменить, можно сэкономить тысячи гривен.
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