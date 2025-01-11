Названы тарифы на газ в Украине с 1 февраля: сколько будет стоить кубометр

В Украине тариф на газ с 1 февраля 2025 года не изменится. "Нафтогаз" утвердил стоимость голубого топлива по меньшей мере до конца отопительного сезона (апрель следующего года) – 7,96 грн. При этом на время, пока действует военное положение, пересматривать цену не будут.

Видео дня

Об этом говорится в постановлении правительства №812. Постановление действует до мая 2025, однако также есть закон, запрещающий повышать тариф во время военного состояния Так, "Нафтогаз" будет продавать голубое топливо по цене 7,96 грн за кубометр. Следовательно, повысить тарифы до конца войны невозможно без решения Рады.

Кроме "Нафтогаза", в Украине работают еще ряд поставщиков голубого топлива. Однако около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза".

По данным обзора ГазПравды, на рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков – как и в декабре 2024 года. Из них 4 компании предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 5 поставщиков предлагают только годовую цену. Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн.

Месячная же (рыночная) стоимость колеблется от 8,46 до 19,99 грн за кубометр. Впрочем, еще раз напомним, что для более 98% бытовых потребителей газа продолжает действовать годовая цена от Нафтогаза – 7,96 грн за кубометр.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ для большинства потребителей с 1 декабря останется на уровне 7,96 грн /куб. Коммунальные тарифы не будут пересматриваться как минимум до конца отопительного сезона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!