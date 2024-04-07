Тарифы за газ в Украине: что будет написано в платежках за март

За март украинцы заплатят за газ по тем же тарифам, что и в предыдущие месяцы. Соответственно, при прежнем потреблении топлива, цифры в платежке за него не изменятся.

К примеру, "Нафтогаз" – клиентами которого является большинство украинцев – установил тариф 7,96 грн за кубометр. Таким образом, при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на трех человек, только плита), за март его клиентам, которыми является большинство украинцев, нужно будет заплатить 78,8 грн.

Впрочем, не стоит забывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. И она разная в разных регионах.

Единого тарифа на газ в Украине нет

В целом же в Украине работает несколько поставщиков газа. У каждого из которых свой тариф – ведь единого в стране нет. По данным ГазПравды, в марте их расценки колебались от 7,7 до 9,99 грн за кубометр:

"ЭРУ Людям" – в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Какими будут тарифы в апреле

В апреле в Украине будут действовать те же тарифы. И, по ожиданиям, не изменятся они и в мае.

"Действующий тариф действует до 30 апреля 2024-го. Законодательство запрещает поднимать цены на газ во время действия военного положения и в течение шести месяцев после этого. Собеседники OBOZ.UA в правительстве рассказывают: сейчас нет даже планов повышать тарифы на голубое топливо. И хотя, даже в условиях действующих законодательных ограничений, тарифы могли бы поднять отдельным решением, этого делать не будут", – говорится в материале OBOZ.UA.

А вот дальше есть два сценария. В частности:

тариф на газ повысят уже после окончания полномасштабной войны;

или тариф повысят по требованию партнеров еще во время полномасштабной войны (таких планов пока нет). Дело в том, что в условиях евроинтеграции есть пункт относительно либерализации рынка газа. Он предполагает, что тарифы должны регулироваться рынком, а не решением правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергии в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссией.

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