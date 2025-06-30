"Нафтогаз" предоставляет скидку на газ для украинцев: как получить в июле

Украинцы, получающие газ от "Нафтогаза" (а таких – 98% всех потребителей в стране), могут рассчитывать на скидку в 1% на оплату счета за голубое топливо – и таким образом экономить. Однако для этого нужно вовремя платить за газ.

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О возможности сэкономить рассказали в самой компании. Там объяснили:

Скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

Оплачивать счет нужно до 15-го числа каждого месяца.

При этом подчеркивается: скидка не будет действовать в месяце, в котором осуществляется текущая оплата. Она будет применена в следующем расчетном месяце – в автоматическом режиме.

"Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – говорится в сообщении.

Сколько получится сэкономить при оплате газа

Ранее же "Нафтогаз Украины" продлил действие тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Таким образом, в июле, августе, сентябре и т.д. частные клиенты компании будут получать газ по тарифу 7,96 грн/кубометр.

Соответственно, при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн. Со скидкой же эта сумма составит 78,01 грн. Т. е. на 79 коп. меньше.

Впрочем, следует помнить:размер скидки "в деньгах" зависит от объема потребленного газа. Т.е., чем большей будет сумма в платежке, тем большей будет и скидка.

Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Харьковском городском филиале "Газсети", сообщили, что из-за неправильного заполнения данных при оплате услуг за распределение газа ее могут не засчитать. Такое же произойдет, если не не внести эти данные вовсе.

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