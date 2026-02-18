Начались аварийные отключения света: что происходит в энергетике и с графиками 18 февраля

В среду, 18 февраля, по всей Украине вновь действуют почасовые отключения электричества. В то же время в ряде областей (в частности, на Сумщине и Полтавщине объявлены аварийные отключения. Без графиков продолжают жить также некоторые районы Сумской и Одесской областей.

Об общей ситуации с отключениям сообщают в "Укрэнерго", детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 18 февраля: главное

Продолжается ликвидация последствий предыдущих российских атак на энергосистему.

По всей Украине действуют графики почасовых отключений света, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В отдельных регионах применяются аварийные обесточивания.

Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Уже с марта ожидается уменьшение отключений света, т.к. солнечные электростанции уже начали работать, прогнозирует член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Отключения света в областях: какие графики 18 февраля

Киев

Действуют индивидуальные временные графики. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди потребителей не актуальны.

Киевская область

В части Бориспольского и Броварского районов введены экстренные отключения электроэнергии. В остальной области действуют стабилизационные отключения. Общее расписание не публикуется, проверять нужно по конкретному адресу.

Одесская область

В Одессе, части Одесского района области и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. Также в части Киевского и Болградского района пропал свет из-за локальной аварии в сети.

После последних вражеских атак по энергетической инфраструктуре сложной остается ситуация со светом для жителей частично Киевского, Приморского и Хаджибейского районов города Одессы. В остальной области действуют почасовые графики отключений света.

Полтавская область

Графики временно не действуют. С 08:31 в области введены аварийные отключения света.

Сумская область

На территории Сумщины в 08:15 введены графики аварийных отключений. Причина – повреждения энергосистемы в результате российских атак\, напоминают в облэнерго. Там также отмечают, что череди потребителей по графикам аварийных отключений не совпадают с очередями при почасовых.

Львовская область

Действует относительно мягкий график почасовых отключений света. У каждой группы предусмотрено по одному "раунду" обесточиваний за сутки.

Где узнать график отключений электричества в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 марта 2026 года украинцы и в дальнейшем будут платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт-ч, а повышение тарифа весной не запланировано. Для потребителей с электроотоплением и многозонными счетчиками сохранены льготные ставки.

