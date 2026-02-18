Начались аварийные отключения света: что происходит в энергетике и с графиками 18 февраля
В среду, 18 февраля, по всей Украине вновь действуют почасовые отключения электричества. В то же время в ряде областей (в частности, на Сумщине и Полтавщине объявлены аварийные отключения. Без графиков продолжают жить также некоторые районы Сумской и Одесской областей.
Об общей ситуации с отключениям сообщают в "Укрэнерго", детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии 18 февраля: главное
- Продолжается ликвидация последствий предыдущих российских атак на энергосистему.
- По всей Украине действуют графики почасовых отключений света, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
- В отдельных регионах применяются аварийные обесточивания.
- Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Уже с марта ожидается уменьшение отключений света, т.к. солнечные электростанции уже начали работать, прогнозирует член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.
Отключения света в областях: какие графики 18 февраля
Киев
Действуют индивидуальные временные графики. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди потребителей не актуальны.
Киевская область
В части Бориспольского и Броварского районов введены экстренные отключения электроэнергии. В остальной области действуют стабилизационные отключения. Общее расписание не публикуется, проверять нужно по конкретному адресу.
Одесская область
В Одессе, части Одесского района области и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. Также в части Киевского и Болградского района пропал свет из-за локальной аварии в сети.
После последних вражеских атак по энергетической инфраструктуре сложной остается ситуация со светом для жителей частично Киевского, Приморского и Хаджибейского районов города Одессы. В остальной области действуют почасовые графики отключений света.
Полтавская область
Графики временно не действуют. С 08:31 в области введены аварийные отключения света.
Сумская область
На территории Сумщины в 08:15 введены графики аварийных отключений. Причина – повреждения энергосистемы в результате российских атак\, напоминают в облэнерго. Там также отмечают, что череди потребителей по графикам аварийных отключений не совпадают с очередями при почасовых.
Львовская область
Действует относительно мягкий график почасовых отключений света. У каждой группы предусмотрено по одному "раунду" обесточиваний за сутки.
Где узнать график отключений электричества в своей области
Как сообщал OBOZ.UA, с 1 марта 2026 года украинцы и в дальнейшем будут платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт-ч, а повышение тарифа весной не запланировано. Для потребителей с электроотоплением и многозонными счетчиками сохранены льготные ставки.
