Света станет больше: украинцам рассказали, когда ждать сокращения графиков

В Украине сохраняется стабильно тяжелая энергетическая ситуация с дефицитом электричества и серьезными проблемами с теплом, и часть домов от Дарницкой ТЭЦ может остаться без отопления до конца сезона. В то же время уже с марта ожидается незначительное ослабление отключений благодаря росту генерации, прежде всего от солнечных электростанций.

Об этом рассказал нардеп Сергей Нагорняк ("Слуга народа") в комментарии медиа. По словам парламентария, Украина имеет значительный дефицит в энергосистеме, что напрямую влияет на стабильность поставок электроэнергии и тепла.

В Киеве ситуация особенно критическая, ведь более тысячи многоквартирных домов остаются без надлежащего теплоснабжения. Наихудшая ситуация сложилась в районах, которые получали тепло от Дарницкой ТЭЦ. По оценкам Нагорняка, с большой вероятностью до конца отопительного сезона возобновить подачу тепла в части этих домов будет технически невозможно.

Вместе с тем в выходные дни украинцы могли заметить определенное ослабление графиков отключений. Отмечается, что это стало возможным сразу по нескольким причинам. Во-первых, существенно уменьшилось потребление электроэнергии промышленными объектами, ведь большинство предприятий в выходные не работают. Во-вторых, начали активнее работать солнечные электростанции, как промышленные, так и домашние.

Солнечная генерация постепенно набирает обороты, что позволяет частично компенсировать дефицит электроэнергии в дневные часы. По официальным оценкам, в Украине уже установлено более 20 тысяч малых домашних солнечных электростанций. Часть из них работает по зеленому тарифу, другие для собственных нужд домохозяйств.

Ожидается, что уже в течение ближайшей недели общий объем электроэнергии, сгенерированной солнечными электростанциями, возрастет. Отмечается, что это должно положительно повлиять на баланс системы и позволит хотя бы частично уменьшить нагрузку.

Нагорняк прогнозирует, что уже с марта возможно незначительное, но ощутимое ослабление графиков отключений электроэнергии. Аналогичные осторожные улучшения ожидаются и в сфере теплоснабжения, хотя для домов, подключенных к Дарницкой ТЭЦ, ситуация будет оставаться сложной до завершения отопительного сезона.

