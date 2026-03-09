Начались аварийные отключения: где украинцам выключают свет не по графикам

В понедельник, 6 марта, в ряде регионов действуют графики почасовых отключений электроэнергии – ограничения ввели с 8 утра и до конца суток. При этом утром в Полтавской и Сумской областях начались аварийные отключения. Также графики не действуют в Одессе и некоторых райцентрах области.

Видео дня

Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения света в Украине 9 марта: главное

Из-за вражеских атак на энергетическую инфраструктуру и в результате боевых действий в прифронтовых регионах на утро обесточены потребители в Харьковской, Сумской и Черниговской областях .

. Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению на фоне ясной погоды на всей территории Украины. Это обуславливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и снижение уровня энергопотребления из общей сети.

демонстрирует тенденцию к снижению на фоне ясной погоды на всей территории Украины. Это обуславливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и снижение уровня энергопотребления из общей сети. В части регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей , а также графики ограничения мощности для промышленности.

, а также графики ограничения мощности для промышленности. Ситуация с отключениями может меняться в течение дня, потому украинцам рекомендуется следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго (все ссылки – на это странице ниже).

Отключения электроэнергии в регионах: какие графики действуют

Киев

В столице все еще применяют индивидуальные графики отключений света, так что обычные графики и очереди не действуют. Узнать расписание ограничений можно, указав свой адрес на сайте компании, в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", а также в приложении "Киев Цифровой".

Киевская область

Действуют почасовые отключения. Обесточивания при этом планируются не для всех групп.

Полтавская область

В 10:08 была получена команда от "Укрэнерго" о применении графика аварийных отключений в объеме 5 очередей. Почасовые графики не действуют.

Сумская область

В 10:07 введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей потребителей. В облэнерго напоминают, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых.

Харьковская область

Действуют графики почасовых отключений. Расписание такое:

1.1 – 22:00-24:00 (суммарно 2 часа);

– 22:00-24:00 (суммарно 2 часа); 1.2 – 22:00-24:00 (суммарно 2 часа);

– 22:00-24:00 (суммарно 2 часа); 2.1 – 11:30-15:00 (суммарно 3,5 часа);

– 11:30-15:00 (суммарно 3,5 часа); 2.2 – 11:30-15:00 (суммарно 3,5 часа);

– 11:30-15:00 (суммарно 3,5 часа); 3.1 – 16:00-18:30 (суммарно 2,5 часа);

– 16:00-18:30 (суммарно 2,5 часа); 3.2 – 16:00-18:30 (суммарно 2,5 часа);

– 16:00-18:30 (суммарно 2,5 часа); 4.1 – 15:00-16:00 (суммарно 1 час);

– 15:00-16:00 (суммарно 1 час); 4.2 – 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа);

– 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа); 5.1 – 08:00-11:00; 18:30-22:00 (суммарно 6,5 часа);

– 08:00-11:00; 18:30-22:00 (суммарно 6,5 часа); 5.2 – 08:00-11:00; 18:30-22:00 (суммарно 6,5 часа);

– 08:00-11:00; 18:30-22:00 (суммарно 6,5 часа); 6.1 – 08:00-11:00 (суммарно 3 часа);

– 08:00-11:00 (суммарно 3 часа); 6.2 – 18:30-22:00 (суммарно 3,5 часа).

Днепропетровская область

Введены стабилизационные отключения света. Электроэнергию будут выключать не всем потребителям.

Одесская область

В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. В остальной области – почасовые обесточивания. График нужно узнавать по конкретному адресу на сайте "ДТЭК Одесские электросети".

Где смотреть график отключений света в каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, для киевлян временные персонализированные графики отключений электроэнергии будут действовать как минимум до апреля из-за сетевого дефицита и технических ограничений. Возвращение к классическим графикам возможно только после стабилизации энергосистемы и улучшения состояния электросетей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!