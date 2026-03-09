Начались аварийные отключения: где украинцам выключают свет не по графикам
В понедельник, 6 марта, в ряде регионов действуют графики почасовых отключений электроэнергии – ограничения ввели с 8 утра и до конца суток. При этом утром в Полтавской и Сумской областях начались аварийные отключения. Также графики не действуют в Одессе и некоторых райцентрах области.
Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения света в Украине 9 марта: главное
- Из-за вражеских атак на энергетическую инфраструктуру и в результате боевых действий в прифронтовых регионах на утро обесточены потребители в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
- Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению на фоне ясной погоды на всей территории Украины. Это обуславливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и снижение уровня энергопотребления из общей сети.
- В части регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.
- Ситуация с отключениями может меняться в течение дня, потому украинцам рекомендуется следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго (все ссылки – на это странице ниже).
Отключения электроэнергии в регионах: какие графики действуют
Киев
В столице все еще применяют индивидуальные графики отключений света, так что обычные графики и очереди не действуют. Узнать расписание ограничений можно, указав свой адрес на сайте компании, в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", а также в приложении "Киев Цифровой".
Киевская область
Действуют почасовые отключения. Обесточивания при этом планируются не для всех групп.
Полтавская область
В 10:08 была получена команда от "Укрэнерго" о применении графика аварийных отключений в объеме 5 очередей. Почасовые графики не действуют.
Сумская область
В 10:07 введены графики аварийных отключений для 1-5 очередей потребителей. В облэнерго напоминают, что очередь по графикам аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых.
Харьковская область
Действуют графики почасовых отключений. Расписание такое:
- 1.1 – 22:00-24:00 (суммарно 2 часа);
- 1.2 – 22:00-24:00 (суммарно 2 часа);
- 2.1 – 11:30-15:00 (суммарно 3,5 часа);
- 2.2 – 11:30-15:00 (суммарно 3,5 часа);
- 3.1 – 16:00-18:30 (суммарно 2,5 часа);
- 3.2 – 16:00-18:30 (суммарно 2,5 часа);
- 4.1 – 15:00-16:00 (суммарно 1 час);
- 4.2 – 15:00-18:30 (суммарно 3,5 часа);
- 5.1 – 08:00-11:00; 18:30-22:00 (суммарно 6,5 часа);
- 5.2 – 08:00-11:00; 18:30-22:00 (суммарно 6,5 часа);
- 6.1 – 08:00-11:00 (суммарно 3 часа);
- 6.2 – 18:30-22:00 (суммарно 3,5 часа).
Днепропетровская область
Введены стабилизационные отключения света. Электроэнергию будут выключать не всем потребителям.
Одесская область
В Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. В остальной области – почасовые обесточивания. График нужно узнавать по конкретному адресу на сайте "ДТЭК Одесские электросети".
Как сообщал OBOZ.UA, для киевлян временные персонализированные графики отключений электроэнергии будут действовать как минимум до апреля из-за сетевого дефицита и технических ограничений. Возвращение к классическим графикам возможно только после стабилизации энергосистемы и улучшения состояния электросетей.
