На сколько часов будут отключать свет зимой: эксперт озвучил "худший сценарий"

Следующая зима 2024/25 будет сложнее предыдущей, но в то же время не столь непредсказуемой, как зима первого года полномасштабного вторжения России. Зимой украинцам будут отключать свет на 10 часов, хотя вся критическая инфраструктура будет работать.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на брифинге. Как он отметил, все свидетельствует о том, что энергетический комплекс Украины выстоит, несмотря на регулярные обстрелы со стороны страны-агрессоры.

"У меня нет никаких оснований говорить об апокалипсисах и каких-то техногенных катастрофах. Уверен, что энергетический комплекс выстоит. Да, мы потеряли большую часть генерации, но есть четкое понимание, как работать и что делать, каким образом обезопасить по меньшей мере ключевую инфраструктуру ", – сказал Харченко.

Он отметил, что многие города активно готовятся к войне даже несмотря на нехватку ресурсов и большую потребность во времени для восстановления разрушенных энергетических объектов.

Да, не хватает ресурсов и не существует волшебных палочек, чтобы мгновенно все восстановить, но огромная работа ведется. В моей голове самый плохой сценарий этой зимы выглядит как ограничение потребителей до 6-10 часов в сутки, но при этом работает вся критическая инфраструктура: обеспеченное тепло, водоснабжение, канализация, работают ключевые оборонные предприятия", – пояснил директор Центра исследований энергетики.

Он подчеркнул, что не ожидает следующей зимы никаких катастрофических ситуаций. "Я вижу большую работу многих городов, чтобы приготовиться. Это не значит, что нужно расслабляться. То, что я говорю, предполагает, что все интенсивно работают и готовятся к зиме... я склонен к умеренно сложной зиме, которая будет сложнее предыдущей, но более предсказуемой, чем предпоследняя", – резюмировал Харченко.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине нет ни одной области, где отключения продолжались бы короче, чем в других или в которой можно было бы их не применять. Поэтому в "Укрэнерго" называют зиму 2024/25 большим испытанием для украинской энергетики.

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