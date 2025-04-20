Украинцам назвали тариф на свет на лето: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч с 1 июня

После окончания отопительного сезона (30 апреля) тариф на электроэнергию в Украине останется на прежнем уровне. Таким образом, после этого срока – в частности, в мае, июне и т. д. – украинцы продолжат платить за свет по текущему тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заверил: в правительстве не обсуждают повышения коммунальных расценок.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – сказал глава правительства.

Ситуация в энергетике существенно изменилась

Вместе с тем, в украинской энергетике существенно изменилась ситуация – с установлением ясной и теплой погоды активизировалась работа солнечных электростанций (СЭС), что усилило энергосистему дополнительным объемом генерации. Впрочем, потребность в экономном потреблении ресурса не исчезла – ведь:

В часы вечернего пика потребления энергии солнца уже нет, а потому ее нужно замещать другими типами генерации.

Это может быть проблематично – из-за разрушений энеергообъектов после российских обстрелов.

В связи с этим, рассказали в "Укрэнерго", украинцам стоит стараться использовать мощные электроприборы в период с 10:00 до 18:00. Ведь несмотря на то, что в дневное время активная работа солнечных электростанций создает избыток мощности в энергосистеме, их производительность приходится ограничивать.

Энергетики объяснили: этот избыток "сложно преодолеть за счет экспорта" – поскольку в соседних государствах установленная ​​мощность СЭС либо такая же, либо еще больше, чем в Украине. Соответственно, с помощью солнечной генерации нельзя:

балансировать энергосистему;

рассчитывать на определенный процент покрытия потребления в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в "Нафтогазе" допускают ограничение потребление газа украинцами грядущей зимой – фактически, прекращение подачи топлива в дома и квартиры. Однако это является лишь одним из возможных вариантов развития событий и в компании, уверяются, делают все, чтобы не допустить его реализации.

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