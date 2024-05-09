В Кабмине заявили о повреждении и уничтожении российскими атаками 800 объектов теплоснабжения: сколько средств нужно для восстановления

В Украине российскими атаками разрушены 800 объектов теплоснабжения. В результате потеряно до 8 ГВт генерации. Для восстановления нужно около 1 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров. "Наша цель - преодолеть последствия российского террора, модернизировать и адаптировать систему топливно-энергетического комплекса к новым вызовам, сделать так, чтобы осенью и зимой в домах украинцев было светло и тепло", - отметил премьер-министр Денис Шмигаль.

Масштабы разрушений. Уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. Мы потеряли до 8 ГВт энергогенерации. Чтобы восстановить утраченное, нужна колоссальная сумма – около 1 млрд долларов.

Потребность в наращивании помощи партнеров. В Фонде поддержки энергетики Украины собрано более 410 млн. евро. Стартует новая программа USAID для украинской энергетики стоимостью 190 млн. долларов. Необходимо удвоить усилия в привлечении ресурсов.

Финансово экономическое состояние предприятий энергетики и теплоснабжения. Нужны действенные механизмы ее разрешения.

"Заслушали информацию от профильных министров и руководителей энергетических предприятий о прохождении предыдущего отопительного сезона и подготовки к следующему. По итогам докладов дал задачи Минэнерго и Мининфраструктуры утвердить графики ремонтов энергетических объектов и шагов по усилению их защиты к началу отопительного сезона 2024/25 годов" – отметил премьер.

Отметим, Россия в ночь на 8 мая обстреляла украинские энергообъекты в 6 областях – в частности, три теплоэлектростанции ДТЭК, где было серьезно повреждено оборудование. В этой связи в вечерние часы 8 мая объявлено отключение электроэнергии – пока только для промышленности, но по всей стране.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергию в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссия.

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