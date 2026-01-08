Масштабные графики, аварийные отключения и последствия обстрелов: что происходит с электроэнергией в Украине 8 января

В четверг, 8 января, в большинстве областей Украинывведены почасовые графики отключения электроэнергии. Также утром в ряде регонов, в частности Сумской, Харьковской и Полтавской, объявлялись аварийные отключения, они уже отменены. В Днепре и области тем временем продолжается восстановление электроснабжения после массированной атаки РФ накануне вечером, без света – более 800 тыс. потребителей.

Видео дня

О ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

"Ночью почасовые отключения были отменены на всей территории Украины. Сейчас большинство регионов возвращается к применению вынужденных обесточиваний. Обновленное время отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе", – отметили в "Укрэнерго".

Отключения электроэнергии 8 января: главное

В результате массированной атаки все еще обесточено 800 тыс. потребителей в Днепропетровской области , продолжаются восстановительные работы. Объекты социальной и критической инфраструктуры запитаны частично.

, продолжаются восстановительные работы. Объекты социальной и критической инфраструктуры запитаны частично. Также в результате атаки на Днепропетровщине были обесточены восемь шахт . Всех работников вывели на поверхность.

. Всех работников вывели на поверхность. Жителям подконтрольной части Запорожской области , которые были обесточены из-за той же массированной атаки россиян, вернули свет .

, которые были обесточены из-за той же массированной атаки россиян, . В Одесской области до сих пор применяются сетевые ограничения, графики не действуют.

Расписание и объем почасовых отключений светаразличаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.

светаразличаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей. Графики могут меняться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

во всех областях действуют графики ограничения мощности. Из-за непогоды утром были полностью или частично обесточены 83 населенных пункта в Закарпатской, Черниговской и Киевской областях.

Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками

Киев

Почасовые графики применяются по всей столице круглосуточно. Самые длительные отключения достигают 4 часов подряд (а не 7), т.е. графики в Киеве стали чуть мягче, чем накануне.

Киевская область

В Бориспольском и части Броварского района введены экстренные отключения, графики не действуют. В других районах области действуют графики стабилизационных отключений. Почасовое расписание такое:

Днепропетровская область

В области продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть тепло и водоснабжение для более миллиона абонентов, сообщил утром 8 января министр развития громад и территорий Алексей Кулеба. По его словам:

к 8:00 удалось частично восстановить централизованные системы в нескольких населенных пунктах ;

; левый берег в Днепре – с водой с пониженным давлением ;

; объекты социальной и критической инфраструктуры находятся на резервном питании;

поезда в регионе продолжают курсировать с теплотягой, вокзалы запитаны от генераторов;

в регионе продолжают курсировать с теплотягой, запитаны от генераторов; работают "Пункты несокрушимости".

В ДТЭК также уточнили, что запитали часть объектов критической инфраструктуры в области. "Восстановительные работы продолжаются без остановок с ночи", – говорится в сообщении.

Сумская область

В области после 08:40 вводили аварийные отключения для 1, 2, 3, 4 и 5 очередей. Также был изменен почасовой график:

Полтавская область

После 08:40 в области применили график аварийных отключений в объеме 5 очередей. После его отмены регион вернулся к довольно мягкому расписанию:

Запорожская область

Утром энергетики восстановили электроснабжение жителей подконтрольной части Запорожской области. Работы продолжались всю ночь, в первую очередь заживляли объекты критической инфраструктуры – тепло- и водоснабжения.

К 05:00 – менее чем за 7 часов – работы были завершены. Однако после ночных обстрелов в энергосистеме региона сохраняется сложная ситуация.

"Во избежание повторных массовых обесточиваний просим срочно ограничить пользование мощными электроприборами". – предупредили в облэнерго.

Хмельницкая область

8 января в Хмельницкой области действуют:

график почасовых отключений для населения;

график ограничения потребления электрической мощности для бизнеса и промышленности.

"Не все отключения, которые происходят в электросетях, связанны с графиком почасовых отключений. Причинами отсутствия электроэнергии могут быть плановые работы на электросетях или аварийные повреждения", – предупредили в облэнерго.

Львовская область

Отключения запланированы у всех групп потребителей. Максимальное время без света за одно отключение – 4 часа подряд. При этом график утром изменился:

Также потребителей проинформировали об изменении очередей с 7 января. "Вследствие обновления графиков по некоторым адресам может измениться очередь отключений", – заявили в облэнерго. Узнать свою очередь можно:

на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света";

в мобильном приложении "КомКом";

в чат-ботах в Viber и Telegram.

Где смотреть график отключений света в других областях

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в условиях плановых отключений электроэнергии украинцам нужно выполнять важные правила. В частности следить за состоянием защитных устройств, осмотрительно использовать резервные источники питания и отключать приборы во время отключений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!