Масштабные графики, аварийные отключения и последствия обстрелов: что происходит с электроэнергией в Украине 8 января
В четверг, 8 января, в большинстве областей Украинывведены почасовые графики отключения электроэнергии. Также утром в ряде регонов, в частности Сумской, Харьковской и Полтавской, объявлялись аварийные отключения, они уже отменены. В Днепре и области тем временем продолжается восстановление электроснабжения после массированной атаки РФ накануне вечером, без света – более 800 тыс. потребителей.
О ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
"Ночью почасовые отключения были отменены на всей территории Украины. Сейчас большинство регионов возвращается к применению вынужденных обесточиваний. Обновленное время отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе", – отметили в "Укрэнерго".
Отключения электроэнергии 8 января: главное
- В результате массированной атаки все еще обесточено 800 тыс. потребителей в Днепропетровской области, продолжаются восстановительные работы. Объекты социальной и критической инфраструктуры запитаны частично.
- Также в результате атаки на Днепропетровщине были обесточены восемь шахт. Всех работников вывели на поверхность.
- Жителям подконтрольной части Запорожской области, которые были обесточены из-за той же массированной атаки россиян, вернули свет.
- В Одесской области до сих пор применяются сетевые ограничения, графики не действуют.
- Расписание и объем почасовых отключений светаразличаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.
- Графики могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.
- Из-за непогоды утром были полностью или частично обесточены 83 населенных пункта в Закарпатской, Черниговской и Киевской областях.
Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками
Киев
Почасовые графики применяются по всей столице круглосуточно. Самые длительные отключения достигают 4 часов подряд (а не 7), т.е. графики в Киеве стали чуть мягче, чем накануне.
Киевская область
В Бориспольском и части Броварского района введены экстренные отключения, графики не действуют. В других районах области действуют графики стабилизационных отключений. Почасовое расписание такое:
Днепропетровская область
В области продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть тепло и водоснабжение для более миллиона абонентов, сообщил утром 8 января министр развития громад и территорий Алексей Кулеба. По его словам:
- к 8:00 удалось частично восстановить централизованные системы в нескольких населенных пунктах;
- левый берег в Днепре – с водой с пониженным давлением;
- объекты социальной и критической инфраструктуры находятся на резервном питании;
- поезда в регионе продолжают курсировать с теплотягой, вокзалы запитаны от генераторов;
- работают "Пункты несокрушимости".
В ДТЭК также уточнили, что запитали часть объектов критической инфраструктуры в области. "Восстановительные работы продолжаются без остановок с ночи", – говорится в сообщении.
Сумская область
В области после 08:40 вводили аварийные отключения для 1, 2, 3, 4 и 5 очередей. Также был изменен почасовой график:
Полтавская область
После 08:40 в области применили график аварийных отключений в объеме 5 очередей. После его отмены регион вернулся к довольно мягкому расписанию:
Запорожская область
Утром энергетики восстановили электроснабжение жителей подконтрольной части Запорожской области. Работы продолжались всю ночь, в первую очередь заживляли объекты критической инфраструктуры – тепло- и водоснабжения.
К 05:00 – менее чем за 7 часов – работы были завершены. Однако после ночных обстрелов в энергосистеме региона сохраняется сложная ситуация.
"Во избежание повторных массовых обесточиваний просим срочно ограничить пользование мощными электроприборами". – предупредили в облэнерго.
Хмельницкая область
8 января в Хмельницкой области действуют:
- график почасовых отключений для населения;
- график ограничения потребления электрической мощности для бизнеса и промышленности.
"Не все отключения, которые происходят в электросетях, связанны с графиком почасовых отключений. Причинами отсутствия электроэнергии могут быть плановые работы на электросетях или аварийные повреждения", – предупредили в облэнерго.
Львовская область
Отключения запланированы у всех групп потребителей. Максимальное время без света за одно отключение – 4 часа подряд. При этом график утром изменился:
Также потребителей проинформировали об изменении очередей с 7 января. "Вследствие обновления графиков по некоторым адресам может измениться очередь отключений", – заявили в облэнерго. Узнать свою очередь можно:
- на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света";
- в мобильном приложении "КомКом";
- в чат-ботах в Viber и Telegram.
Где смотреть график отключений света в других областях
Как сообщал OBOZ.UA, в условиях плановых отключений электроэнергии украинцам нужно выполнять важные правила. В частности следить за состоянием защитных устройств, осмотрительно использовать резервные источники питания и отключать приборы во время отключений.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!