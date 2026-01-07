Это должны делать все во время отключений света: энергетики назвали 3 важных правила

В условиях периодических отключений электроэнергии украинцы должны уделять повышенное внимание и ответственно пользоваться электроприборами. В частности надо следить за состоянием защитных устройств, осмотрительно использовать резервные источники питания и отключать приборы во время отключений.

Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго". Энергетики перечислили правила, которых должны придерживаться потребители электроэнергиии, чтобы сохранить свое имущество, а также обезопасить себя и близких.

Контролируйте состояние защитных устройств

Автоматические выключатели, предохранители и другие элементы защиты предназначены для того, чтобы вовремя отключать питание в случае перегрузки или короткого замыкания. Их исправность уменьшает риск пожаров и предотвращает выход из строя бытовой техники.

Подключайте резервные источники питания только при участии специалистов

Генераторы, инверторы и аккумуляторные системы должны подключаться исключительно квалифицированными специалистами. Самовольное подключение может создать опасность для людей, повредить электросеть или привести к авариям.

Во время отключения электроэнергии отсоединяйте приборы от сети

До момента полного восстановления электроснабжения желательно выключить технику из розеток. Это поможет избежать скачков напряжения и повреждений при внезапной подаче электроэнергии.

После восстановления света пользуйтесь электроэнергией постепенно

Не стоит одновременно включать все электроприборы. Поэтапное подключение нагрузки снижает риск перегрузки внутренней сети и общей энергосистемы.

Украинцы могут получить компенсацию за технику, испорченную из-за скачков напряжения

Согласно закону "О рынке электрической энергии" и Правилам розничного рынка электрической энергии, украинцы имеют право на возмещение стоимости электроприборов, перегоревших из-за регулярных отключений света, скачков напряжения и "мигания" света.

Пользователям, у которых испортилась техника из-за качества тока, следует направить письменное обращение к поставщику электроэнергии. В нем должно быть указано:

перечень имущества, которое повреждено или уничтожено в результате несоблюдения показателей качества электроснабжения;

описание обстоятельств (когда, где и что произошло);

обоснование (почему причина заключается именно в некачественной электроэнергии).

Отдельно поставщик электроэнергии может потребовать дополнительные подтверждающие документы, которые помогут выяснить размер нанесенного ущерба. В частности заключение сервисного центра, где указана причина поломки техники, копии или качественные фото паспорта и идентификационного кода.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в ближайшие недели украинцам не следует ждать смягчения графиков отключений света. А отдельные периоды обесточивания могут быть даже более длительными, чем сейчас. Кроме того, даже при отсутствии новых обстрелов энергетики, отключения света останутся в силе минимум два месяца.

