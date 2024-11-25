Масштабная реформа МСЭК: сколько чиновников и прокуроров с инвалидностью, заберут ли пенсии и как изменят подходы. Интервью с министром соцполитики Жолнович

В Украине после ряда коррупционных скандалов в Медико-социальных экспертных комиссиях (МСЭК) проведут масштабную реформу. Вместо того чтобы определить группу инвалидности и предоставить пожизненную пенсию или выплату, государство будет компенсировать потерянный из-за инвалидности доход, бесплатно лечить, проводить реабилитацию и предоставлять необходимое оборудование.

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О том, повлияет ли реформа на тех, кто уже получают пенсию в связи с инвалидностью, как изменится размер выплат и кто будет работать вместо МСЭК, читайте в интервью министра соцполитики Оксаны Жолнович для OBOZ.UA.

– Реформа МСЭК уже давно назрела, но о ее реализации заговорили только после громких скандалов. МСЭК находятся в ведении Минздрава. Почему реформу реализует Минсоц и почему только сейчас?

– И Минздрав, и Минсоц этим вместе занимаемся. И мы уже давно работали над этой реформой. Что такое МСЭК? Это комиссия, которая в ручном режиме проверяет медицинские данные человека, сопоставляет их с определенными признаками групп инвалидности и соответственно делает вывод. Как бы мы ни назвали эту комиссию, если это дальше будут делать люди в ручном режиме, всегда будет высок риск, что там будет коррупция.

Мы уже год с Министерством здравоохранения работаем над тем, чтобы изменить алгоритм. Это два законопроекта, которые вместе реализуют изменения. Занимались этим уже давно. Почему в последнее время эти коррупционные скандалы умножались? Ибо они (коррумпированные сотрудники МСЭК. – Ред.) давно знали, что их будут ликвидировать и стали активнее. Мы давно планировали в мае 2025-го перейти на цифровой механизм и сказать им "до свидания".

– Но ведь эти поместья, счета в иностранных банках, квартиры. Все это зарабатывалось не за год и не за два…

– Да. Я не знаю, почему раньше над этим не работали. Но могу сказать, что с момента, когда я стала министром, мы начали разрабатывать изменения. С новым алгоритмом данные будут собираться в электронной системе здравоохранения.

– Можем ли сначала на конкретном примере разобрать. Как реформа коснется 1,5 млн украинцев с инвалидностью, получающих пенсии?

– У нас на самом деле около 3 млн человек с инвалидностью. 1,5 млн - это получатели пенсии через Пенсионный фонд, они имеют страховой стаж. Но есть и люди, не имеющие стажа, они получают пособие по инвалидности, а не пенсию.

В первую очередь человек попадает в больницу. И уже здесь начинаются перемены. У нас сегодня больничный длится до четырех месяцев. А этого может быть недостаточно, чтобы человек встал на ноги даже после перелома ноги. Сейчас мы искусственно подталкиваем людей, чтобы они шли в МСЭК и оформляли себе инвалидность. Потому что через четыре месяца больничного тебя работодатель может уволить.

Работодатель увольняет, а возможности полноценно вернуться на работу после четырех месяцев больничного нет. Так что единственный для тебя выход – это действительно пойти и получить статус человека с инвалидностью хотя бы на год, чтобы стать на ноги. А когда человек заходит в эту систему, это побуждает продолжать статус и в последующие годы.

Мы продолжаем оплаченные больничные, в том числе реабилитацию и восстановление, до года. То есть больничный длится четыре месяца, еще на год мы продолжаем. В общей сложности это год и четыре месяца. Такой больничный будет предоставляться тем людям, которым действительно нужно это время для лечения и реабилитации.

– Но это вы сейчас говорите о тех, кто еще не имеет статуса человека с инвалидностью. Это же не касается тех 3 млн, которые уже являются лицами с инвалидностью?

– Мы не можем ретроспективно что-либо менять для людей, уже имеющих статус лица с инвалидностью. Мы создаем алгоритмы для условно новых людей, чтобы человек имел больше времени на восстановление, чтобы мы не загоняли искусственно в статус инвалидности, чтобы подходили очень адекватно к тому, какая социальная поддержка нужна.

– То есть изменения вообще не коснутся тех, кто уже имеет статус лица с инвалидностью?

– Да, это их не затронет. Они как получали свои выплаты, так и будут их получать. Но у нас есть когорта людей, которая по решению СНБО должна пройти проверку касательно статуса инвалидности. Для них создана комиссия. Это госслужащие, силовики, прокуроры, судьи. Относительно них будет проведена проверка, действительно ли без нарушений они получили статус инвалидности. И среди них есть и те, кто действительно приобрел статус абсолютно законно.

Но есть и другая категория, если по итгогам проверки окажется, что их инвалидность была приобретена в результате преступных действий, то, очевидно, и выплаты будут прекращены, и, вероятно, уголовное преследование будет.

– Мы еще вернемся к вопросу проверки. Но хочу еще уточнить. Среди лиц с инвалидностью, которые не должны проходить дополнительную проверку, есть те, у кого инвалидность должна подтверждаться с определенной периодичностью, они будут получать выводы по новому алгоритму?

– Так, если это не пожизненная инвалидность, Минздрав создаст в кластерных больницах соответствующие комиссии. Эти комиссии не будут знать, кого они оценивают. Оценивается же не конкретный человек, а его медицинские данные.

Еще до установления статуса инвалидности данные будут передаваться нам, на социальную сторону. Потому что человеку могут потребоваться сразу вспомогательные средства реабилитации: костыли, инвалидные кресла, или обустройство для квартиры…

– Сейчас МСЭК – отдельные обычно коммунальные медицинские учреждения. Что будет с сотрудниками МСЭК? Не мигрируют ли они в те комиссии, о которых вы упомянули?

– Это вопрос к Минздраву. Я не уверена, что они пойдут работать в больницу.

– Получит ли Пенсионный фонд возможность контролировать процесс принятия решения?

– Пенсионный фонд, когда выплачивает больничные, может проверять, обоснованы ли они, или человек, например, просто пытается сделать себе "отпуск". Далее проверяется выполнение реабилитационного плана. Если человек не выполняет план лечения, то его выписывают и больничный закрывается, и выплаты прекращаются.

Аналогично и здесь, если человек не будет выполнять реабилитационный план, то после уведомления врачей Пенсионный фонд будет прекращать выплату таких больничных.

– Сын главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, у которой во время обысков нашли миллионы долларов, Александр возглавлял региональное управление ПФУ. Он, как оказалось, также имеет огромное состояние. Как вы считаете, могли ли чиновники Пенсионного фонда принимать участие в схеме с пенсиями из-за фейковых инвалидностей?

– Возможно, когда-то чиновники ПФУ и могли быть связаны со схемами, но сейчас действует система автоматического распределения пенсионных дел. Когда кто-то обращается в ПФУ за назначением любой пенсии (по возрасту или по инвалидности – не имеет значения), то пакет отправляют в другое региональное управление. То есть, например, если подать документы в сервисном центре Пенсионного фонда во Львове, то рассматривать их могут, например, в Черкассах.

Ну и также надо понимать, что когда Пенсионному фонду предоставляют заключение МСЭК относительно статуса инвалидности, у сотрудников ПФУ нет оснований считать его сомнительным. Если это выдали действительно в МСЭК, то этого достаточно. Нет никакого смысла коррумпировать и чиновников ПФУ.

Представьте себе пенсионера, который будет ехать со Львова искать специалиста, рассматривающего его пенсионное дело, в Черкассы. Тем более что он даже не знает, в каком городе рассматривают его дело.

– Вместо группы инвалидности будет оценка работоспособности. Расскажите, как это будет работать и как это повлияет на выплаты

– Статус инвалидности остается и он фиксирует ограничение функционирования человека. Но не всегда ограничение функционирования человека влечет за собой ограничение его трудоспособности. Например, рассмотрим представителя моей профессии. Если это юрист, теряющий ногу. Его состояние функционирования ухудшается, ему нужен протез, ему нужно переустройство в квартире, ему точно нужна реабилитация.

И мы как государство это предоставляем. Но если он работает юристом, адвокатом или преподавателем, отсутствие ноги очень мало влияет на выполнение его рабочих функций при условии, что мы ему предоставляем качественный протез и обеспечиваем условия для передвижения.

Такой человек может не потерять трудоспособность. Мы будем возобновлять ограничения функционирования: для кого-то это может быть протез, для кого-то – лекарство и т.д. Но отдельно будет производиться оценка, как это влияет на работоспособность человека. Будет разработана специальная анкета. Мы этот опыт у Эстонии позаимствовали, хотя он есть и в других странах.

По результатам этого анкетирования будет проведена оценка и компенсируется потеря процента трудоспособности. Например, если человек после контузии и он быстро устает. Она не может работать 8 часов, нужно отдыхать уже после 4 часов работы. В таком случае мы должны компенсировать частичную потерю трудоспособности – эти четыре часа. То есть мы будем компенсировать разницу между тем заработком, который был и тем заработком, который будет после всех реабилитационных мероприятий. Оценка анкет будет происходить дистанционно и закрыто. Это будет происходить примерно так, как оценивается результаты ВНО.

Это будет профайл, часть которого человек сам записывает, потому что оно касается его компетенций, будет информация о его предыдущем трудовом стаже, об образовании, обезличенно, конечно, о возможностях, которые он имеет для работы после травмы, еще определенные описания необходимы для того, чтобы понять, какие функции человек может выполнять. Специалисты, которые получат этот профайл, не увидят имя человека.

– Вы описали пример с преподавателем. Будут ли в анкете учитываться и инфраструктурные особенности? Если преподаватель оказался в кресле, его интеллектуальные способности никоим образом не пострадали и он не потерял свою работоспособность, но он физически не может попасть на работу, потому что даже если он попадет на остановку общественного транспорта, там его встретит маршрутка, в которую нет шансов попасть на инвалидном кресле.

– Конечно, мы должны это учитывать и будем это делать. Будут привлечены специалисты служб занятости. И если мы не можем человека трудоустроить, нет возможностей работать, то, очевидно, мы должны компенсировать полную потерю трудоспособности. И это будет значительная сумма. На уровне не менее средней заработной платы ( на октябрь 2024-го средняя пенсия по инвалидности составляет 4892,57 грн, а средняя зарплата во втором квартале этого года – 20964 грн. – Ред.)

По новым правилам прокурор, имеющий инвалидность и продолжающий работать в прокуратуре, вообще бы ничего не получал. Так как его работоспособность никак не пострадала. То есть лицо с инвалидностью, трудоспособность которых не пострадала, не будут получать денежные выплаты. Но те, у кого полностью утрачена работоспособность, будут иметь совсем другие суммы.

У нас людей с первой группой инвалидности, где полная потеря трудоспособности, около 800 тысяч. До миллиона человек.

– Вы начали говорить о проверке прокуроров, судей, чиновников с инвалидностью. Сколько таких в Украине?

– По запросам правоохранительных органов передана информация о 219 юрлицах органов власти, с общей численностью работающих – 150 100 человек. Из них предоставлена информация о 1146 лицах, получающих пенсию по инвалидности и пенсию которым была назначена в течение 2022 – 2024 годов.

– Если проверка покажет, что были нарушения при получении статуса инвалидности, возможно ли вернуть в бюджет излишне уплаченные средства? В случае с прокурорами речь идет о больших суммах…

– Мы будем разрабатывать в том числе и механизмы возврата средств, когда будет подтверждена не правомерность получения инвалидности. Хотя и сейчас безосновательно выплаченные средства (любому) могут быть возвращены в бюджете.

– О каких сроках идет речь?

– Мы должны принять закон, определить правовые основания для лишения выплат, провести проверки, а они уже очень активно проводятся. Среди них есть и те, кто ействительно законно получил статус.

– Возвращаясь к частичной потере трудоспособности среди лиц с инвалидностью. Если в Киеве и в больших городах наверняка есть возможность трудоустроиться и украинцам с инвалидностью. То в маленьких городах все еще совсем другая ситуация на рынке труда. И далеко не все работодатели готовы поменять свои подходы. Что с этим делать?

– Соответствующий законопроект 5344-д зарегистрирован в Верховной Раде, он находится там уже полтора года. Я очень надеюсь, что в новом году этот документ также будет принят.

Сейчас есть штрафы за отсутствие трудоустроенных лиц с инвалидностью. Но действующая система позволяет обойти их. Новые правила: если есть трудоустроенный человек с инвалидностью в рамках квоты, то ты выполнил квоту и получаешь пособие на этого человека, а если нет, то ты безусловно платишь взнос без всякой возможности это обжаловать.

И работодатель будет думать, зачем ему платить штраф, если он может трудоустроить лицо с инвалидностью, получать результат от его работы еще и поддержку от государства. И в зависимости от того, какова инвалидность, поддержка может увеличиваться.

В любом случае работодатели уже все равно будут вынуждены из-за сложной ситуации на рынке труда также рассматривать в качестве сотрудников людей с инвалидностью.

– Когда удастся реализовать реформу?

– Она будет реализовываться постепенно. После принятия закона сразу увеличится оплата больничных, а с 2026 уже полноценно заработает именно оценка работоспособности как отдельная составляющая.