Майнинг на ворованном электричестве на 9 млн грн: как украинец годами обходил счетчики
В Житомирской области правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного потребления электроэнергии. Местный житель годами использовал электричество для криптомайнинга, обходя учет и платя по тарифам для бытовых потребителей. В результате он нанес государству убытки на 9 млн грн.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. На данный момент ведется досудебное расследование.
Как действовал майнер: детали схемы
- По данным следствия, мужчина обустроил в собственном доме майнинговую ферму с промышленным оборудованием.
- Чтобы скрыть реальные объемы потребления электроэнергии, он встроил в счетчик специальное устройство, которое позволяло останавливать или искажать учет.
- Позже мужчина расширил "бизнес" и обустроил новые майнинговые фермы в арендованном цехе, который имел собственную подстанцию.
- На подстанции он использовал тот же метод незаконного потребления электроэнергии – с помощью специальных устройств.
По подсчетам правоохранителей, в период, когда Украина живет в условиях энергетического дефицита из-за массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру, действия мужчины нанесли государственным компаниям почти 9 млн грн убытков.
В прокуратуре также отметили, что в ноябре 2025 года фигуранту уже сообщали о подозрении. При чем речь шла об аналогичном преступлении.
Сейчас под процессуальным руководством Житомирской окружной прокуратуры ему объявлено новое подозрение:
- в мошенничестве в особо крупных размерах;
- похищении электроэнергии;
- несанкционированном вмешательстве в работу электронных коммуникационных сетей в условиях военного положения.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили масштабную схему кражи электроэнергии "Укрэнерго". Убытки превысили 168 млн грн.
