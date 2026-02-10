Майнинг на ворованном электричестве на 9 млн грн: как украинец годами обходил счетчики

В Житомирской области правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного потребления электроэнергии. Местный житель годами использовал электричество для криптомайнинга, обходя учет и платя по тарифам для бытовых потребителей. В результате он нанес государству убытки на 9 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. На данный момент ведется досудебное расследование.

Как действовал майнер: детали схемы

По данным следствия, мужчина обустроил в собственном доме майнинговую ферму с промышленным оборудованием .

. Чтобы скрыть реальные объемы потребления электроэнергии, он встроил в счетчик специальное устройство , которое позволяло останавливать или искажать учет.

, которое позволяло останавливать или искажать учет. Позже мужчина расширил "бизнес" и обустроил новые майнинговые фермы в арендованном цехе , который имел собственную подстанцию.

, который имел собственную подстанцию. На подстанции он использовал тот же метод незаконного потребления электроэнергии – с помощью специальных устройств.

По подсчетам правоохранителей, в период, когда Украина живет в условиях энергетического дефицита из-за массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру, действия мужчины нанесли государственным компаниям почти 9 млн грн убытков.

В прокуратуре также отметили, что в ноябре 2025 года фигуранту уже сообщали о подозрении. При чем речь шла об аналогичном преступлении.

Сейчас под процессуальным руководством Житомирской окружной прокуратуры ему объявлено новое подозрение:

в мошенничестве в особо крупных размерах;

похищении электроэнергии;

несанкционированном вмешательстве в работу электронных коммуникационных сетей в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили масштабную схему кражи электроэнергии "Укрэнерго". Убытки превысили 168 млн грн.

