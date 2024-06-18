Куда пойдут деньги из новых тарифов на свет: возможен ли еще один рост цен на электроэнергию

Нового повышения тарифов на электроэнергию в Украине в ближайшее время не планируется, а установленный тариф в 4,32 гривны за киловатт остается зафиксированным до 30 апреля 2025 года. При новых разрушениях энергетической инфраструктуры финансирование будет осуществляться за счет других источников, преимущественно международной помощи.

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Об этом сообщил глава Государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзор) Украины Руслан Слободян в эфире телемарафона. Изменения тарифов на электроэнергию остаются актуальным вопросом, особенно в условиях разрушений энергетической инфраструктуры страны из-за военных действий.

Слободян подчеркнул, что новый тариф на электроэнергию, установленный на уровне 4,32 гривны за киловатт, остается зафиксированным до 30 апреля 2025 года. Это повышение, составляющее 60%, стало вынужденным шагом на фоне массированных обстрелов и ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Однако новых изменений в тарифах в ближайшее время не предвидится.

Средства, полученные от повышения тарифов, будут направлены на восстановление объектов государственного поколения. Однако эти средства еще не поступали, поскольку первые платежки с новыми тарифами потребители будут получать только в начале июля. Это означает, что ресурсы для восстановления энергетической инфраструктуры еще не доступны, но они станут важнейшим источником финансирования в будущем.

Руслан Слободян отметил, что в случае новых разрушений энергетической инфраструктуры Украина будет вынуждена привлекать другие источники финансирования, главным образом международную помощь. "Если будут новые какие-либо повреждения, то все-таки будем привлекать другие источники финансирования, главным образом – международную помощь", – пояснил он.

Избежать повышения тарифов было невозможно из-за значительных разрушений и необходимости восстановления энергетических объектов. "Вместе с тем избежать этого повышения тарифов не было возможности. Эти повышения, если мы помним, там озвучивались довольно существенно более высокие параметры. Ориентировались на рыночную стоимость электроэнергии – 7 грн 50 коп., но пришли к такой компромиссной величине в 4 грн 32 коп.", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы заплатят за газ в июле по старому тарифу. Поставщики решили не просматривать стоимость голубого топлива. Большинство украинцев будут платить за кубометр 7,96 грн.

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