"Крутят" лишние киловатты и греют все вокруг: какими электроприборами не стоит пользоваться летом

В летний период потребление электроэнергии значительно возрастает – в том числе из-за использования кондиционеров. Специалисты советуют обратить особое внимание на утюг и электрическую плиту, поскольку они не только потребляют электроэнергию, но и нагревают помещение.

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Об этом сообщили в "Черкассыоблэнерго". Крупнейшими "скрытыми врагами" комфорта в жару эксперты называют приборы, которые во время работы выделяют дополнительное тепло и сильно нагружают сеть.

Утюг

В жаркие дни использование обычного утюга превращает комнату в сауну, поскольку прибор излучает мощное дополнительное тепло. Но на самом деле для легких летних тканей идеальным решением станет вертикальный отпариватель. Он быстрее разглаживает вещи, тратит меньше времени, отлично подходит для деликатных материалов и не оставляет блестящих следов на одежде.

И все же, если без утюга не обойтись, используйте его утром или поздно вечером, когда температура воздуха в доме ниже. Также обязательно используйте дистиллированную воду, чтобы предотвратить образование накипи на нагревательном элементе.

Электрическая плита

Во время длительного приготовления пищи электроплита нагревает не только посуду, но и весь воздух вокруг, рассеивая горячие потоки по всей квартире. Поэтому в жару этот прибор лучше заменить более компактными и энергоэффективными альтернативами:

мультиварка или микроволновая печь – готовят быстрее, сохраняют тепло внутри и не отдают его в комнату;

или – готовят быстрее, сохраняют тепло внутри и не отдают его в комнату; индукционная плита – в отличие от обычной, нагревает непосредственно дно посуды, а не варочную поверхность или воздух.

А когда приходится готовить на обычной плите, накрывайте кастрюли и сковороды крышками и обязательно включайте вытяжку, чтобы она сразу выводила горячий воздух из зоны приготовления.

Другая бытовая техника: что советуют эксперты

Кондиционер – поддерживайте температуру на уровне 24-26 °C и регулярно очищайте фильтры.

– поддерживайте температуру на уровне 24-26 °C и регулярно очищайте фильтры. Бойлер – установите оптимальную температуру нагрева (50-60 °C) или включите режим ECO/SMART.

– установите оптимальную температуру нагрева (50-60 °C) или включите режим ECO/SMART. Стиральная машина – стирайте повседневную летнюю одежду при температуре 30 °C, поскольку основная энергия расходуется именно на нагрев воды.

стирайте повседневную летнюю одежду при температуре 30 °C, поскольку основная энергия расходуется именно на нагрев воды. Холодильник – не устанавливайте минимальную температуру (достаточно 3-5 °C в камере) и не ставьте внутрь горячие блюда.

не устанавливайте минимальную температуру (достаточно 3-5 °C в камере) и не ставьте внутрь горячие блюда. Электрочайник – регулярно очищайте его от накипи и кипятите только тот объем воды, который нужен прямо сейчас.

Что важно помнить: следует избегать одновременного включения нескольких мощных приборов – это помогает не только сэкономить деньги, но и поддерживает стабильную работу всей энергосистемы Украины во время летних пиков.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы, не проживающие в поврежденном или разрушенном в результате войны жилье, могут добиться прекращения начисления платы за коммунальные услуги, однако для этого необходимо получить в органах местного самоуправления акт о непроживании и подать его поставщикам услуг. Если после этого коммунальные предприятия продолжат выставлять счета, за соблюдением законодательства будет следить профильный комитет Верховной Рады.

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