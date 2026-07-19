Украинцы могут не платить за коммунальные услуги в разрушенном жилье: как списать начисления

Украинцы, не проживающие в поврежденном или разрушенном в результате войны жилье, могут добиться прекращения начисления платы за коммунальные услуги, однако для этого необходимо получить в органах местного самоуправления акт о непроживании и предоставить его поставщикам услуг. Если после этого коммунальные предприятия продолжат выставлять счета, за соблюдением законодательства будет следить профильный комитет Верховной Рады.

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Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в комментарии СМИ. По словам парламентария, плата за электроэнергию, тепло, газ и другие коммунальные услуги не должна начисляться за жилье, которое было повреждено или полностью разрушено в результате российской агрессии и в котором люди фактически не проживают.

В то же время законодательство не предусматривает автоматического прекращения начислений. Владельцу недвижимости необходимо самостоятельно подтвердить соответствующий статус жилья.

Как оформить прекращение начислений

Чтобы отменить начисления за коммунальные услуги, нужно выполнить несколько последовательных шагов. Сначала следует обратиться в орган местного самоуправления – городской, поселковый или сельский совет либо военную администрацию с просьбой зафиксировать факт непроживания в поврежденном или разрушенном жилье.

После этого необходимо получить официальный акт, подтверждающий, что жилье непригодно для проживания или что в нем никто не проживает. Следующий шаг — подать заявления вместе с этим документом в предприятия, предоставляющие коммунальные услуги, в частности поставщиков:

электроэнергии;

природного газа;

теплоснабжения;

водоснабжения и других коммунальных услуг.

Именно на основании такого акта поставщики должны прекратить начисление платы.

Что делать, если счета продолжают приходить

Нагорняк подчеркнул, что законодательство защищает права граждан, лишившихся возможности пользоваться своим жильем из-за войны. Если после подачи всех необходимых документов коммунальные предприятия или местные органы власти откажутся прекратить начисление или продолжат выставлять счета, такие случаи должны проверяться.

По словам депутата, профильный комитет Верховной Рады будет контролировать соблюдение законодательства, если на местах его будут применять неправильно. Специалисты отмечают, что официальное оформление факта непроживания позволяет не только избежать дальнейшего накопления долгов за коммунальные услуги, но и подтвердить реальное состояние поврежденного жилья.

Поэтому владельцам разрушенных или поврежденных домов и квартир рекомендуют не медлить с обращением в органы местного самоуправления и коммунальные предприятия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине приняли закон, предусматривающий поэтапную установку индивидуальных тепловых пунктов в домах с централизованным отоплением. Благодаря автоматической регулировке подачи тепла его потребление может сократиться на 15–30%, что в перспективе может снизить счета украинцев.

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