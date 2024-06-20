Крупный украинский город остался без света: названа причина

Херсон остался без света. Причина – российские обстрелы. Тем не менее, по поступающим данным, энергоснабжение города уже начали восстанавливать.

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Об обесточивании города сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. Он отметил: энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

"Из-за российских обстрелов Херсон остался без света. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам и устраняют последствия вражеского удара", – говорится в сообщении.

В то же время корреспонденты Суспільного сообщают, что энергоснабжение города уже восстановлено, однако не полностью.

"Корреспонденты Суспільного сообщают о возобновлении электроснабжения в некоторых районах города", – говорится в сообщении.

Последствия удара России по украинской энергосистеме

В свою очередь, в "Укрэнерго" сообщили, что в результате ракетно-дроновой атаки россиян было повреждено оборудование на энергообъектах в ряде областей. В частности:

Винницкой;

Днепропетровской;

Донецкой.

Кроме того, отмечается, "есть повреждения в сетях облэнерго Киевской области".

При этом подчеркивается: в Днепропетровской и Винницкой областях энергоснабжение уже восстановлено. Также проводится запитывание потребителей в Киевской области.

"Проводится осмотр повреждений. Там, где позволяет ситуация безопасности, начаты аварийно-восстановительные работы", – рассказали энергетики.

В Украине усилили отключения света

В то же время из-за обстрелов "Укрэнерго" увеличило объем отключений электроэнергии в Украине 20 июня. Усиленный режим начал действовать с 11:00.

При этом следует понимать, что "Укрэнерго" не составляет графики, этим занимаются облэнерго в отдельных регионах. Потому почасовые отключения могут применяться только при превышении определенных лимитов объемов каждой области.

Графики же расписываются отдельно в каждой области. Узнать, когда могут быть применены отключения в конкретном регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на страницах в соцсетях или в чат-ботах.

Как сообщал OBOZ.UA, энергетики не исключают, что зимой свет в дома и квартиры украинцев будут подавать в общей сложности всего 5-6 часов в сутки. Впрочем, пока это всего лишь прогноз, и в зависимости от обстоятельств это время может измениться.

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