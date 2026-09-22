Кому с 1 октября тариф на электроэнергию изменят вдвое: объявлен новый размер

Тариф на электроэнергию для тех, у кого электрическое отопление, изменится с 1 октября. Вплоть до 30 апреля 2027 года они могут платить за 2000 кВт·ч электроэнергии по цене 2,64 за каждый кВт·ч.

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Об этом сообщают ряд поставщиков электроэнергии. Общий тариф (4,32 грн) при этом не изменится. В целом с 1 октября будут действовать следующие тарифы:

в период с 1 октября по 30 апреля (включительно) для таких потребителей, потребляющих до 2000 кВт·ч (включительно) , будет действовать тариф 2,64 грн за 1 кВт·ч, для объемов свыше 2000 кВт·ч — будет действовать тариф 4,32 грн за 1 кВт·ч

(включительно) для таких потребителей, потребляющих до 2000 кВт·ч (включительно) будет действовать тариф в период с 1 июня по 30 сентября (включительно) тариф составит 4,32 грн за 1 кВт·ч за весь объем потребления;

Для установления соответствующего тарифа необходимо предоставить поставщику электроэнергии паспорт точки распределения, оформленный оператором системы распределения, в котором будет указан тип электроотопительной установки, её мощность и дата ввода в эксплуатацию.

"Например, если клиент, пользующийся тарифом "Электроотопление", в феврале будет потреблять 1800 кВт·ч, то его счет будет рассчитываться по тарифу 2,64 грн/кВт·ч: 1800 * 2,64 = 4 752 грн. Если же потребление составит 2300 кВт·ч, то платеж будет рассчитываться так: 2000 * 2,64 + 300 * 4,32 = 6 576 грн", – поясняют в одной из энергоснабжающих компаний.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине повысили тарифы на воду в целом ряде населенных пунктов. При этом в некоторых городах рост составит более 200%. В Украине дорожают все составляющие тарифа на воду. В частности, электроэнергия, топливо, зарплаты сотрудников, ремонтные работы и т. д. Например, в "Винницаоблводоканале" на своём сайте заявили, что стоимость электроэнергии для предприятия взлетела более чем в 5 раз, а тарифы на её передачу и распределение выросли втрое.

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