Коммунальный коллапс в одном из крупнейших городов России: сотни домов остались без отопления в морозы

Несмотря на надежды российского руководства, что Европейский Союз не сможет пережить зиму без российского газа, в самой РФ продолжаются массовые отключения отопления. В частности, в одном из крупнейших городов страны-агрессора, Новосибирске, без тепла осталось почти 350 домов при -13 градусов.

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Как сообщают росСМИ, 29 января отопление отключили по большей части в Октябрьском (229) и Кировском районах (114). Почти все отключения — "плановые" (328).

В местной "Сибирской генерирующей компании" (СГК) сообщили, что ведут восстановительные работы сразу по нескольким адресам. Перебои с отоплением и горячей водой в Новосибирске стали систематическими – неделю назад без тепла в связи с "профилактическими ремонтами" остались 315 зданий, в том числе 60 многоквартирных домов, а за день до этого из-за "дефекта" на трубопроводе батареи остыли почти в сотне зданий города.

В 2025 году Новосибирск не получил паспорт готовности к отопительному сезону из-за более чем 50 выявленных технических нарушений. А в начале декабря мэрия обвинила коммунальщиков в несоблюдении условий концессии по обновлению теплосетей – из запланированных 1,5 млрд рублей на ремонт коммуникаций было потрачено 680 млн, а работы до сих пор не проведены в полном объеме.

Ранее российские специалисты по теплоэнергетике признали, что российские теплосети не выдерживают нагрузки. Они сильно изношены и потрепаны коррозией – со временем материал, из которого они сделаны, истончается и из-за высоких температур и давления происходят аварии.

Из 167,7 тыс. км теплосетей в РФ в замене еще в 2023 году нуждались 51,4 тыс. км, то есть около трети, из них 39 тыс. км труб попали в категорию ветхих. Эксперты подсчитали, что на обновление теплосетей в РФ потребуются триллионы рублей и 5-10 лет их активной замены.

Как уже сообщал OBOZ.UA, россиянам придется заплатить за полномасштабную агрессию в отношении Украины из своего кармана. Правительство решило заставить их сделать это, повысив тарифы на коммунальные услуги еще сильнее, чем обещали изначально.

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