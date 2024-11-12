Будущая зима может оказаться для россиян очень и очень тяжелой, поскольку большинство коммуникаций в РФ были построены еще во времена Советского Союза и давно исчерпали свой эксплуатационный ресурс. При этом обновить теплосети за один сезон нет ни финансовых, ни временных ресурсов.

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Как пишут росСМИ, даже местные специалисты по теплоэнергетике признают, что российские теплосети не выдерживают нагрузки. Они сильно изношены и потрепаны коррозией – со временем материал, из которого они сделаны, истончается и из-за высоких температур и давления происходят аварии.

Но заменять оборудование власти не спешат, из-за чего с 2021 по 2023 год количество источников теплоснабжения сократилось на 2,7 тысячи – до 74,4 тысячи. Из 167,7 тыс. км теплосетей в РФ в замене еще в 2023 году нуждались 51,4 тыс. км, то есть около трети, из них 39 тыс. км труб попали в категорию ветхих. Больше всего теплосетей необходимо заменить во временно оккупированном Севастополе (92,2%), Липецкой, Вологодской, Волгоградской, Свердловской, Томской областях, Северной Осетии, Адыгее, Кабардино-Балкарии и Калмыкии (более 50%).

При этом на капитальные работы регионам денег не хватает – все средства, заложенные в тарифы на теплоснабжение, покрывают только текущие ремонты, оплату труда и компенсацию теплопотерь, констатируют ремонтники. А повысить тарифы невозможно – их ограничивает антимонопольное ведомство, поэтому государственные коммунальные предприятия остаются убыточными.

Не исправит ситуацию ни то, что с 1 июля 2024 года тарифы на ЖКХ в РФ проиндексировали на 9,8%, ни ужесточение карательных мер за ненадлежащее предоставление коммунальных услуг. Эксперты считают, что на обновление теплосетей в РФ потребуются триллионы рублей и 5-10 лет их активной замены.

На этом фоне зима для россиян может оказаться еще тяжелее, чем в прошлом году, когда аварии затронули 59 регионов и около 1,5 млн человек, что стало рекордом в современной истории РФ. На этом фоне кремлевский диктатор Владимир Путин приказал национализировать Климовский специализированный патронный завод, из-за аварии на теплотрассе которого в городе Подольске в начале января 2024 года жители микрорайона Климовск остались без отопления.

Как уже сообщал OBOZ.UA, россиянам придется заплатить за полномасштабную агрессию в отношении Украины из своего кармана. Правительство решило заставить их сделать это, повысив тарифы на коммунальные услуги еще сильнее, чем обещали изначально.

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