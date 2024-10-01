Россиян заставят оплатить счет за войну: тарифы на ЖКХ в РФ взлетят сильнее, чем думали

Россиянам придется заплатить за полномасштабную агрессию в отношении Украины из своего кармана. Правительство решило заставить их сделать это, повысив тарифы на коммунальные услуги значительно сильнее, чем обещали изначально.

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Как пишет росСМИ, согласно внесенному в Госдуму проекту бюджета на 2025 год, начиная с 1 июля тарифы ЖКХ будут повышены в среднем на 11,9%. Причем Закон о бюджете на 2024-2026 гг. предусматривал в следующем году индексацию на 5,7%.

Таким образом, тарифы на коммуналку для народа вырастут вдвое больше, чем планировалось год назад. В частности, с 1 июля для граждан РФ подорожают:

электроэнергия – на 12,6%;

газ – на 10,3%;

совокупный платеж за коммунальные услуги – на 11,9%.

Кроме того, россиян, которые пользуются услугами железной дороги, тоже ждет неприятный сюрприз – цены на РЖД прибавятся на 11,6%. В целом в бюджете заложен показатель инфляции на уровне 4,5%, поэтому рост цен станет еще одним платежом за войну для всего населения.

Стоит отметить, что с 2025 года в РФ планировали начать сокращение военных расходов с 10,8 до 8,5 трлн рублей, но вместо этого повысили их на 2,7 трлн рублей – до 13,5 трлн. То есть с 5,5% до 6,3% ВВП, или почти до трети (32,5%) всех расходов бюджета.

В таких условиях на газового монополиста, компанию "Газпром", тоже нельзя положиться. Компания, приносившая бюджету десятки миллиардов рублей ежемесячно, стала убыточной. Аналитики считают, что для "Газпрома" самое главное "нормализовать финансовое состояние и снизить долговую нагрузку".

Но и это не все. Законопроект предполагает заметно большие расходы и дефицит бюджета, чем упоминалось: дефицит – 3,3 трлн руб., а расходы – 39,4 трлн (изначально предполагалось 36,7 трлн руб., затем они постепенно выросли до 38 триллионов).

Как уже сообщал OBOZ.UA, по итогам 2024 года газовый монополист России "Газпром" выпал из сотни крупнейших компаний страны. К такому "достижению" привела утрата европейского рынка и международные санкции в отношении газового гиганта.

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