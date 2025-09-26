Количество долгов за коммуналку в Украине резко выросло: кто и за что должен больше всего

В Украине за год количество долгов за коммуналку выросло на 13% и превысило 788 тысяч случаев. Чаще всего украинцы должны за тепло и воду, а больше всего должников проживает в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. По состоянию на середину сентября 2025 года в Едином реестре должников зафиксировано 788 507 исполнительных производств, это на 13% больше, чем в июле 2024 года (701 051 случай).

Если сравнить с довоенным периодом, картина еще более драматичная, ведь с начала полномасштабной войны количество долгов увеличилось в полтора раза, а относительно января 2021 года – более чем вдвое (тогда насчитывалось 344 565 производств). Иными словами, каждое второе домохозяйство за последние несколько лет оказалось в зоне долговых рисков. Больше всего проблем с долгами за коммуналку наблюдается в прифронтовых и густонаселенных областях.

Днепропетровская область – 150 506 производств (19% от всех);

– 150 506 производств (19% от всех); Харьковская область – 128 217 (16%);

– 128 217 (16%); Донецкая область – 81 536 (10%);

– 81 536 (10%); Полтавская область – 57 605 (7%);

– 57 605 (7%); Запорожская область – 53 797 (7%).

Таким образом, только три восточных региона – Днепропетровщина, Харьковщина и Донетчина – формируют более трети от всех долгов страны. Основная масса долгов касается базовых коммунальных услуг:

Теплоснабжение – 330 236 случаев (42% от всех долгов);

– 330 236 случаев (42% от всех долгов); Водоснабжение – 162 455 (21%);

– 162 455 (21%); Жилищное обслуживание – 96 265 (12%);

– 96 265 (12%); Энергоснабжение – 87 708 (11%);

– 87 708 (11%); Газоснабжение – 75 522 (10%).

Меньшие, но также значительные долги накапливаются за вывоз отходов (19 388 случаев, 2,5%) и другие услуги (16 933, 2,1%). Фактически каждый второй долг в Украине – это неуплата за отопление. Анализ показывает, что:

женщины должны чаще – против них открыто 438,3 тысячи производств (56% от общего количества), тогда как против мужчин 350,1 тысячи (44%);

– против них открыто 438,3 тысячи производств (56% от общего количества), тогда как против мужчин 350,1 тысячи (44%); наибольшая доля долгов приходится на возраст 46-60 лет – 302,9 тысячи производств (38%);

– 302,9 тысячи производств (38%); на втором месте – граждане 36-45 лет с 194,7 тысячи производств (25%);

с 194,7 тысячи производств (25%); примерно столько же имеют и люди старше 60 лет – 194,1 тысячи (25%);

– 194,1 тысячи (25%); молодежь до 25 лет практически не создает долговой нагрузки – всего 0,9% случаев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, житель Тернополя месяцами игнорировал протекание унитаза, из-за чего использовал более 4700 кубометров воды. Теперь ему придется уплатить согласно платежке почти 173 тысячи гривен за воду, которая непрерывно текла в канализацию.

