Когда украинцам ждать облегчения ситуации с ограничениями электроэнергии: энергетики назвали сроки

Ситуация с доступностью электроэнергии в Украине улучшится в августе после завершения ремонтов на атомных энергоблоках и с изменением погодных условий, что снизит нагрузку на энергосистему. Текущая сложная ситуация вызвана обстрелами, жарой, ограниченным импортом электроэнергии и летней ремонтной кампанией.

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Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире УП. "В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет более умеренное потребление. Рассчитываем, что в августе будет больше генерирующей способности из-за окончания ремонтов и должно быть немного легче", – заявил он.

Высокие температуры приводят к значительному увеличению потребления электроэнергии, особенно в часы пиковой нагрузки. Жара увеличивает нагрузку на энергосеть, что приводит к частым отключениям электроэнергии. Изменение погодных условий в августе, в частности снижение температуры, должно способствовать уменьшению потребления электроэнергии и облегчить работу энергосистемы.

Сегодня ситуация с отключениями электроэнергии остается сложной. Владимир Кудрицкий отметил, что в последние дни ситуация с ограничением в потреблении электроэнергии даже ухудшилась. Основные причины этого – обстрелы, жара, уменьшение экспорта из стран ЕС и ремонтная кампания.

"Обстрелы продолжаются. И происходят, к сожалению, довольно регулярно. Также – это жара. И тот факт, что на улице такая высокая температура, он влияет на увеличение потребления. У нас сейчас среднее потребление за сутки существенно выше, чем то, что было 2-3 недели назад", – отметил Владимир Кудрицкий.

Летняя ремонтная кампания на электростанциях необходима для подготовки к зимнему периоду, когда потребление электроэнергии значительно растет. Завершение ремонтных работ на большом количестве электростанций обеспечит максимальную доступную мощность зимой, в частности на атомных электростанциях.

"Продолжается летняя ремонтная кампания на достаточно большом количестве электростанций. Эта ремонтная кампания нужна для того, чтобы мы зимой имели максимум возможной доступной мощности наших электростанций, в частности атомных", – отметил председатель правления "Укрэнерго".

Облегчения ситуации с ограничениями электроэнергии следует ожидать в августе. Увеличение генерирующей способности из-за завершения ремонтов и снижения температуры поможет стабилизировать энергосистему.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, каждая квартира в Украине должна закупить энергооборудование на 3-4 тысячи долларов, поскольку десятилетиями тарифы на электроэнергию не покрывали ее настоящую стоимость. Теперь эти средства необходимо потратить на новую систему энергоснабжения, чтобы обеспечить стабильные поставки электроэнергии.

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