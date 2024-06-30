Каждая квартира в Украине должна закупить энергетическое оборудование на $3-4 тысяч: где взять средства

Каждая квартира в Украине должна закупить энергооборудование на 3-4 тысячи долларов, поскольку десятилетиями тарифы на электроэнергию не покрывали ее настоящую стоимость. Теперь эти средства необходимо потратить на новую систему энергоснабжения, чтобы обеспечить стабильную поставку электроэнергии.

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Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк. "То, что вы недоплачивали за электроэнергию все прошлые годы – считайте, что вы складывали деньги в банке и теперь их нужно залпом заплатить за новую систему энергоснабжения. Я знаю, что их нет, но вы их проели ", – отметил Павлюк.

По словам Павлюка, в Украине десятилетиями устанавливался тариф на электроэнергию, не покрывавший ее настоящую стоимость. Это привело к накоплению проблем в энергетическом секторе, которые сейчас нуждаются в срочном решении. Сейчас необходимо провести существенные инвестиции в энергетическую инфраструктуру, чтобы обеспечить стабильные поставки электроэнергии и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.

Нехватка электроэнергии

Нехватка электроэнергии в Украине сохранится до 2026 года, со средним дефицитом около 10% в 2024 году. Основные причины включают повреждение энергетической инфраструктуры во время атак и недостаточно развитую инфраструктуру для импорта электроэнергии. Об этом говорится в Меморандуме по МВФ.

Украина сталкивается с масштабным дефицитом электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры во время весенних атак. Общий ущерб энергетической системе превышает 1 миллиард долларов США. Наибольшие потери понесли компании ДТЭК и государственные предприятия, которые планируют покрыть убытки за счет собственного оборотного капитала и потенциальной поддержки доноров, в частности, через поставку оборудования.

МВФ обнародовал прогноз, согласно которому средний дефицит электроэнергии в Украине в 2024 году составит около 10%. В течение 2025 дефицит постепенно снизится и будет устранен к началу 2026 года. Данные об энергетических мощностях строго контролируются в условиях военного положения, но исходя из предыдущих моделей потребления и импорта серьезный дефицит (до 30%) вероятно будет возникать только в часы пик.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве электроэнергии зимой может не быть по 12 часов в сутки. В энергосистеме ожидается дефицит около 30-35%. Однако учитывая, что часть электроэнергии уделяется потребностям критической инфраструктуры, дефицит тока на нужды киевлян составит 50%.

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