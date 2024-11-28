Когда отменят массовые экстренные отключения света: украинцам назвали время

По предварительному прогнозу, масштабные экстренные отключения света в Украине 28 ноября продлятся до 20:00. Причина же их применения – массовый обстрел Россией украинской инфраструктуры.

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Об этом сообщил гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко. Он отметил:

в целом, ситуация в энергосистеме сложная;

почасовые графики отключений в такой ситуации не действуют.

"По всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на нашу энергетику. Деталей пока нет. Ситуация в энергосистеме сложная. По прогнозу от "Укрэнерго" экстренные отключения будут продолжаться до вечера, 20:00, но это пока только прогноз. Напоминаю, что в такой ситуации графики бездействуют. Критическая инфраструктура со светом", – говорится в сообщении.

Напомним: из-за российских обстрелов экстренные отключения света ввели в ряде регионов Украины. Так, Иван Рудницкий, председатель Волынской ОГА, сообщил: временно без света ориентировочно 215 тысяч абонентов.

"Вся важная инфраструктура, оставшаяся без электроэнергии, переведена на генераторы. Собраны штаб ТЭС и ЧС для ликвидации последствий вражеской атаки. Запускаем в работу дополнительные пункты несгибаемости, где будет свет, интернет и тепло. Уже завершено тушение пожара. Все соответствующие службы работают над тем, чтобы поскорее восстановить тепло- водо- и электроснабжение", – сообщил Рудницкий.

Сергей Тюрин, глава Хмельницкой ОВА, сообщил, что в результате атаки частично отсутствует электроктроснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах. "Кроме того, НЭК "Укрэнерго" применила экстренные отключения. Повреждены также хозяйственное помещение. Сообщения о погибших, травмированных не поступали", - отметил он.

Председатель Ровенской ОГА Александр Коваль отметил, что в области без электроснабжения более 280 тысяч абонентов. Имеются перебои с водой. "Школы Ровно и части Ровенского района переводим на дистанционное обучение", – отметил он.

Без электроснабжения 681 населенный пункт. Водоснабжение с пониженным давлением в Ровно, селах Бабий, Горбаков, Воскодавы, Чудница, Ильин, Дорогобуж, Мнишин, Подоляны, Шкаров, Горбов. Без воды – Большая Емельяна, Грушвица, Новомильск, Гоща, Малиновка, Сынов, Терентьев, Симонов, Франовка.

Во Львове и области из-за утренних обстрелов и применения почасовых графиков отключения электроэнергии 523 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине из-за массированных обстрелов наблюдаются задержки поездов, ведь отдельные участки железной дороги обесточены. Дольше всего задерживается поезд №003/004 Запорожье-1-Ужгород, он курсирует с отклонением на 1 час 40 минут.

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