График отключения электроэнергии на 28 ноября изменили: когда не будет света
В Украине 28 ноября отключать электроэнергию будут с 08:00 до 19:00. Будет действовать одна очередь отключений. При этом промышленность и бизнес будут ограничивать с 07:00 до 20:00.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Будет действовать всего одна очередь отключений.
Отключение:
- 8:00 – 19:00 – одна очередь отключений для населения
- 07:00 – 20:00 – применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса
"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки на энергосистему 17 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - добавляют в "Укрэнерго".
Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
"Укрэнерго" определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Графики отключений для каждой отдельной очереди определяют облэнерго. Пожалуйста, не включайте несколько мощных устройств одновременно, когда свет появляется по графику.
Что означают очереди и где искать свой график
- 1 очередь – 4 часа ограничений в сутки;
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;
- 4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ и электроэнергию с 1 декабря не изменится. Цена будет составлять 7,96 грн за куб газа для клиентов "Нефтегаза". А это около 98% всех украинских семей. В то же время, за каждый кВт*ч электроэнергии нужно будет платить 4,32 грн.
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