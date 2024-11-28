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График отключения электроэнергии на 28 ноября изменили: когда не будет света

Александр Литвин
Коммуналка
3 минуты
11,3 т.
Когда не будет света

В Украине 28 ноября отключать электроэнергию будут с 08:00 до 19:00. Будет действовать одна очередь отключений. При этом промышленность и бизнес будут ограничивать с 07:00 до 20:00.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Будет действовать всего одна очередь отключений.

Отключение:

  • 8:00 – 19:00 – одна очередь отключений для населения
  • 07:00 – 20:00 – применение графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса

"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки на энергосистему 17 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - добавляют в "Укрэнерго".

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Киев
Киевщина
Одесщина
Днепропетровщина

"Укрэнерго" определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Графики отключений для каждой отдельной очереди определяют облэнерго. Пожалуйста, не включайте несколько мощных устройств одновременно, когда свет появляется по графику.

Что означают очереди и где искать свой график

  • 1 очередь – 4 часа ограничений в сутки;
  • 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
  • 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;
  • 4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.
Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ и электроэнергию с 1 декабря не изменится. Цена будет составлять 7,96 грн за куб газа для клиентов "Нефтегаза". А это около 98% всех украинских семей. В то же время, за каждый кВт*ч электроэнергии нужно будет платить 4,32 грн.

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