В Украине значительные опоздание поездов: что произошло и когда прибудут

В Украине из-за массированных обстрелов наблюдаются задержки поездов, ведь отдельные участки железной дороги обесточены. Дольше всего задерживается поезд №003/004 Запорожье-1-Ужгород, он курсирует с отклонением на +1 час 40 минут.

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Об этом сообщила "Укрзалізниця". В результате массированных обстрелов со стороны российской армии 27 ноября 2024 года Украина вновь столкнулась с точечными обесточениями на ряде критически важных объектов.

В частности, с задержками более 1 часа двигаются шесть пассажирских поездов. Однако резервные тепловозы, мобилизованные на обесточенных участках, помогают оперативно решать проблему. Как отмечает "Укрзалізниця", отставание от графика будет постепенно сокращено, а поезда вскоре вернутся к привычному расписанию. На момент публикации задерживаются следующие поезда:

№19/20 Хелм-Киев-Пасс. – (+1:23);

(+1:23); №67/68 Варшава-Восточная-Киев-Пасс. – (+1:23);

(+1:23); №77/78 Одесса-Главная-Ковель-Пасс. – (+1:11);

(+1:11); №1/2 Харьков-Пасс.-Ивано-Франковск – (+1:02);

№003/004 Запорожье-1-Ужгород – (+1:40);

(+1:40); №97/98 Киев-Пасс.-Ковель-Пасс. – (+0:54);

(+0:54); №201/202 Харьков-Пасс.-Ворохта – (+1:02);

(+1:02); №715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. – (+0:38);

(+0:38); №351/352 Киев-Пасс.-Кишинев – (+0:30).

Несмотря на все трудности, более 150 поездов остаются на маршруте по расписанию. Это стало возможным благодаря наработанным механизмам реагирования на чрезвычайные ситуации, включая использование резервной техники и четкую координацию действий железнодорожников.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда нового графика движения на 2025 год. Их можно купить в приложении перевозчика, на сайте и в кассах вокзалов.

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