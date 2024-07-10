Когда не будет света по 12 часов: как украинцев делят на очереди отключений

Отключение света может длиться от 4 до более 12 часов в сутки в зависимости от количества очередей, определенных "Укрэнерго". Продолжительность и распределение отключений определяются облэнерго в каждом регионе и зависят от дефицита в энергосистеме.

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Об этом сообщает "Укрэнерго". Основным органом, определяющим количество очередей отключений электроэнергии в регионах, является Диспетчерский центр "Укрэнерго".

Согласно их предписаниям, облэнерго в каждом регионе формирует конкретные графики отключений для потребителей. Эти графики зависят от дефицита энергии в системе и нагрузки на сеть.

О том, что такое очереди и по какому принципу их применяют, рассказал также председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "Есть потребители, которых отключать нельзя. Это объекты критической инфраструктуры. И есть потребители, которых отключают. В каждой области эти потребители разбиты на шесть примерно равных групп, которые называются "очереди". Мы видим дефицит, состоящий из сегодня на завтра, и ясно знаем, сколько очередей нужно отключить, чтобы сохранялся баланс (в энергосистеме. – Ред.)", – отметил Кудрицкий в эфире телеканала "Мы – Украина+"..

Он также отметил, что "Укрэнерго" дает каждой области команду на одно и то же количество очередей потребителей, которых нужно отключить. Поэтому, когда речь идет об одновременном отражении, например трех очередей, это означает, что три из шести групп потребителей во всех областях временно находятся без питания. Существует условное соотношение между количеством очередей отключений и продолжительностью без света:

1 очередь : 4 часа отключений в сутки (суммарно с 24 часов);

: 4 часа отключений в сутки (суммарно с 24 часов); 2 очереди : 8 часов ограничений в сутки;

: 8 часов ограничений в сутки; 3 очереди : 12 часов без света в сутки;

: 12 часов без света в сутки; 4 очереди: более 12 часов ограничений в сутки.

Это соотношение позволяет ориентироваться на общее количество часов без света в зависимости от количества очередей, определенных "Укрэнерго". Когда три очереди графиков отключений действуют в течение всех суток, то это означает, что в эти сутки у вас суммарно будет 12 часов без света.

Если, например, три очереди отключения действуют несколько часов, то для энергетиков это означает, что большее количество потребителей ограничено в этот период. Продолжительность очереди и ее переключение определяют облэнерго в каждой области.

Зоны отключений в графиках

В некоторых регионах существует система с разными типами "зон отключений" в графиках. К примеру, компания ДТЭК использует такие зоны в Киеве, Киевской области, Одесщине, Донецкой области и Днепропетровщине. Зоны в таблицах с графиками отключений обозначены разными цветами:

темно-серая зона : время, когда света точно нет;

: время, когда света точно нет; светло-серая зона : отключения света возможны;

: отключения света возможны; белая зона : свет гарантированно есть.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ситуация в энергетике может улучшиться уже до конца июля. Благодаря подключению к энергосистеме некоторых отремонтированных объектов отключение света может уменьшиться.

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