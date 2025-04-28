Китай принял решение, которое может не понравиться Трампу: США останутся позади

Китайские власти одобрили строительство десяти новых ядерных реакторов – вдобавок к 30 уже строящимся в стране. То есть 2025 стал уже четвертым подряд, когда в КНР приняли подобное решение. В случае успешного завершения строительства к концу десятилетия Китай возглавит рейтинг стран-производителей атомной энергии, обойдя США.

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Об этом сообщает Bloomberg. Стоимость десяти новых реакторов составит около 200 млрд юаней (эквивалентно 27 млрд долларов США). Четыре объекта будут реализованы компанией China General Nuclear Power на площадках в Фанченгане и Тайшане, и еще по два доверили строить трем другим корпорациям: China National Nuclear, State Power Investment и China Huaneng Group.

На фоне этих новостей акции нескольких китайских ядерных компаний выросли на открытии торгов в понедельник. В частности, котировки China General Nuclear Power в Гонконге поднялись на 4,1%.

Согласно прогнозу Китайского электроэнергетического совета, к концу 2025 года ядерная мощность страны достигнет на 5 ГВт – до 65 ГВт. А в Китайской ассоциации ядерной энергии уверены, что к 2040 году мощности атомной энергетики КНР составят 200 ГВт и будут обеспечивать около 10% общего производства электроэнергии.

Среди ключевых задач реализации этих планов – контроль за расходами. Планируемая стоимость одного реактора – 2,7 млрд долларов – выгодно отличается от проектов в США и Европе, где часто возникают задержки и превышение бюджета. К примеру, на британской АЭС "Хинкли-Пойнт-Си" строят два реактора общей стоимостью в 47,9 млрд фунтов стерлингов (63,7 млрд долларов).

Власти Китая предлагают подрядчикам государственную поддержку, в том числе кредиты с низкими процентными ставками. А стабильный поток новых проектов способствует развитию снабженческих цепей и росту профессионального мастерства строителей, что уменьшает риски задержек и перерасходов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за торговой войны из США Китай прекратил импорт американского газа. Последний танкер со сжиженным природным газом (СПГ) американского производства прибыл в страну 6 февраля.

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