В Yasno заявили, что зимой электроэнергии не будет по 12 часов в сутки: озвучен базовый сценарий

В Киеве электроэнергии зимой может не быть по 12 часов в сутки. В энергосистеме будет дефицит в районе 30–35%. Однако учитывая, что часть электроэнергии уделяется потребностям критической инфраструктуры, на нужды киевлян дефицит составит 50%.

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Об этом генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко рассказал в интервью Delo.ua. "Мой базовый прогноз – в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз – 12 часов без света" , – спрогнозировал он.

Он отметил, что окончательный прогноз можно будет сделать в августе. При этом он может быть как улучшиться, так и ухудшиться, в зависимости от того сколько разрушенных электростанций удастся восстановить и насколько холодной будет зима.

"Действительно 5-6 часов со светом в сутки зимой – это достаточно вероятный сценарий. Но любой прогноз основывается на предположениях. Если честно, то реальные прогнозы нужно делать в конце августа. Чтобы сделать прогнозы по часам со светом, нам нужно спрогнозировать дефицит. Для этого нужно знать каким будет ожидаемое потребление и какова будет генерация", – пояснил Коваленко.

Какие отключения действуют сейчас

В Киеве каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Как результат, максимальное время отключения каждой группы – 18 часов в сутки. Гарантированные отключения от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

В Киевской области все зависит от населенного пункта. У некоторых отключения такие же, как в Киеве. В других возможны более мягкие варианты. Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты различаются.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГБО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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