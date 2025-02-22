Каким будет тариф на газ в Украине с 1 марта: озвучена стоимость кубометра

В Украине тариф на газ с 1 марта не изменится ни у одного из поставщиков голубого топлива. При этом для 98% бытовых потребителей тариф составит 7,96 грн за куб.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Кроме "Нафтагаза", в Украине работает еще ряд поставщиков голубого топлива. Однако около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаз". Но даже после того, как мораторий на повышение тарифов прекратит действовать далеко не факт, что будут экономические основания для повышения тарифа. Все зависит от ситуации с потреблением, объемами добычи газа и т.д.

"Мы контролируем ситуацию с запасами газа. Их хватит для постоянного прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев – главный приоритет нашей работы", – отвечают в "Нафтогазе" на прогнозы относительно возможного дефицита голубого топлива. В Минэнерго также уверены: уже не первый год украинцев пугают нехваткой газа, однако проблем не будет.

Что будет с тарифом на газ для населения?

Стоимость газа для населения в 2025 не изменится. Об этом сообщило сразу несколько собеседников в правительстве. Действующий закон не позволит пересмотреть тариф на газ. "Если даже у нас военное положение заканчивается в ближайшие месяцы, в законе прописан запрет на повышение тарифа еще в течение полугода. Не будет повышения уже в этом году. Ну, разве очень сильно надавят партнеры, но это почти исключено", – пояснил собеседник в правительстве.

Так, "Нефтегаз" будет продавать голубое топливо по цене 7,96 грн за кубометр. Чтобы повысить тариф до завершения военного положения, придется менять закон (т.е. принимать это решение только через парламент и подпись президента). А провести такое непопулярное решение из-за Рады крайне сложно.

Кроме "Нафтогаза", в Украине работает еще ряд поставщиков голубого топлива. Однако около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза". Но даже после того, как мораторий на повышение тарифов прекратит действовать далеко не факт, что будут экономические основания для повышения тарифа. Все зависит от ситуации с потреблением, объемами добычи газа и т.д.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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