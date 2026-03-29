Каким будет тариф на газ с 1 мая: украинцам рассказали о перспективах повышения

С 1 апреля клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Впрочем, действие тарифного плана "Фиксированный", который и определяет стоимость голубого топлива для большинства украинцев, завершается 30 апреля – и пока о продлении его действия не сообщалось.

Тем не менее, премьер-министр Юлия Свириденко, рассказывая о проведенных в марте переговорах с "Нафтогазом", отмечала: сохранение фиксированной цены на газ является важной задачей для правительства. И хотя прямо о том, что в мае тариф будет составлять все те же 7,96 грн/кубометр, она не сказала, но это, очевидно, имелось в виду.

Но напряжения в обществе меньше от этого не стало. Ведь тихое успокоение Свириденко перекрыла громкая тревога от утвержденной Советом директоров МВФ программы сотрудничества с Украиной. Которая, среди прочего предусматривает отмену моратория на повышение отдельных коммунальных тарифов – в т.ч. и на газ.

Кроме того, в своем свежайшем инфляционном отчете Нацбанк спрогнозировал, что по окончании отопительного сезона (31 марта) в Украине могут быть пересмотрены пересмотренные коммунальные тарифы. При чем, в сторону повышения.

И хотя НБУ прямо говорит, что не владеет информацией о возможных повышениях расценок и не участвует в формировании тарифной политики, а МВФ не требует повысить цены здесь и сейчас, слухи о подготовке властями такого шага активно курсируют по соцсетям.

Что и неудивительно. Ведь наряду с курсом доллара вопрос тарифов – едва ли не ключевой для украинцев для измерения размера "обнищания" и оценки внутренней ситуации в государстве. Исторический скандал "продай собаку – заплати за газ" тому яркая иллюстрация.

OBOZ.UA разбирался, что означают заявления МВФ и НБУ и готовит ли правительство украинцам повышение тарифа на газ. А также действительно ли, по мнению знатоков рынка, украинцы обеднеют, если цену все-таки повысят.

Энергетикам денег дали, а газовщикам – нет

Потребность в повышении тарифа есть, признает в разговоре с OBOZ.UA эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего, доктор экономических наук Андриан Прокип. Объясняется же это, по его словам, максимально просто – газовщикам нужны деньги.

"Свидетельством того, что тарифы, по сути, не покрывают расходов, является то, что "Нафтогаз" использовал несколько миллиардов долларов своих средств для того, чтобы импортировать газ. Для этого "Нафтогаз" брал кредит. Конечно, там была помощь, там были большие объемы грантовых средств. Также там есть много категорий, для которых этот газ покупали – производители тепла и производители электроэнергии, – но если бы тариф был экономически обоснованным, заем пришлось бы брать меньший", – констатировал он.

Кроме того, напомнил эксперт, тариф 7,96 грн/кубометр действует с мая 2021 года. То есть, расценки не менялись почти 5 лет.

В то же время, на электроэнергию тариф за это время, отметил Прокип, повышали уже дважды. И причина этого, констатировал он, была максимально простой – энергетикам нужны деньги.

"Все эти разговоры о том, что нужны средства на восстановление после обстрелов, если и правда, то лишь частично. Основная причина в том, что тариф субсидирован – "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго". При этом, 90% средств шло от "Энергоатома". И когда ЗАЭС попала в оккупацию и перестала производить электроэнергию – а это около 40% установленной мощности "Энергоатома", – у компании упал доход. А эти деньги надо откуда-то взять", – рассказал эксперт.

С газом же, по его словам, ситуация такая же. Ведь со времени последнего пересмотра "затратная составляющая очень выросла".

"Поэтому возникает простой вопрос: где взять деньги?", – резюмировал Прокип.

Вопрос – экономический, решение – политическое

"С первого года независимости Украины коммунальные тарифы для населения – это политический вопрос. Президент, Верховная Рада – все они рассматривают ситуацию с тарифами через электоральную призму", – сразу "с козырей" заходит в разговор с OBOZ.UA дважды министр энергетики Иван Плачков.

Во время большой и долгой войны же, акцентирует он, тарифный вопрос становится еще более политически "заряженным". Ведь на первый план выходит уже не столько готовность украинцев понять необходимость повышения цен, сколько банальное желание оплачивать счета.

"Очень сложная ситуация в разрезе платежеспособности. И хотя я всегда был сторонником рыночных тарифов – и, параллельно, субсидирования малообеспеченного непосредственное населения, – надо смотреть по платежеспособности. То есть, могут ли люди платить", – признает Плачков.

Повышение тарифа уже просчитывают

Вместе с тем, похоже, что повышение тарифа, все же, является неотвратимым. Ведь хотя во время военного положения в Украине действует соответствующий мораторий, и в правительстве, и в "Нафтогазе" понимают, что в мирное время удерживать такую цену не удастся. Кроме того, о необходимости нового тарифа говорят и международные партнеры Украины – в частности, тот же МВФ.

А потому, по данным источников OBOZ.UA, подготовка к установлению новой цены на газ для украинцев уже началась. Однако здесь важно понимать: сейчас все находится на этапе подготовки к подготовке. То есть, готовится не само решение как таковое – а, по сути, его основа.

В частности, проводятся расчеты того, какой именно тариф "потянут" украинцы. То есть, по сути, оценивается платежеспособность людей – о которой и говорил Плачков. Ведь если просто установить высокую – но экономически оправданную цену – можно не только не получить желаемого дохода, но и потерять тот, что уже есть. Поскольку люди могут просто перестать платить.

Когда украинцам повысят тариф на газ

Вместе с тем, следует понимать: немедленно повышать тарифы от Украины никто не требует. А потому "уже завтра" цены не вырастут.

Тем не менее, дорожную карту повышения подготовить нужно – и то уже в ближайшее время, до июня 2026 года. И именно это, пояснил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"), прописано в программе МВФ.

"Они говорят, что до июня 2026 года должна быть дорожная карта – условно, либерализация газа и электричества. А до июля – технический аудит реальной стоимости содержания тарифа. Ну и потом постепенное – когда все это будет – повышение тарифов до уровня полного возмещения расходов... По факту, правительство согласилось на то, что мораторий на повышение должен быть снят – и тарифы должны подтягиваться к рынку", – рассказал нардеп.

При этом, по его убеждению, несмотря на то, что Кабмин согласился на такие условия, само решение о повышении тарифов, "будет оттягиваться".

Причиной же, по которой МВФ вообще поднял вопрос повышения тарифов, по его словам, является недовольство Фондом самой схемы предоставления украинцам коммунальных услуг. В частности, когда:

Газ покупается "за дорого, еще и в долг".

Украинцам его продают дешево.

Разница компенсируется из госбюджета.

"Мягко говоря, здесь трудно с чем-то не согласиться. И МВФ говорит: "Это не нормально и вы должны это изменить... Но нет в программе, что вот завтра повысятся тарифы. Это не указано ни в структурных маяках, нигде", – заверил нардеп.

Низкие тарифы выгодны богатым

Вместе с тем, отмечает Плачков, в разрезе социальной справедливости повышение тарифа на газ станет в определенной степени налогом на роскошь. Ведь, по его словам, низкая цена выгодна, прежде всего, богатым людям. Которые, акцентирует он, и наносят государству наибольшие "тарифные убытки".

"Представим, есть 2 пенсионера, которые живут, скажем, в 2-комнатной квартире. Какой объем газа? Думаю, минимальный. А если у человека есть квартира на 200-250 квадратных метров, загородный дом с бассейном, с подогревом и так далее. Как дотируется этот человек за счет низких тарифов для населения? Максимально", – констатировал экс-министр.

В свою очередь, Прокип отмечает: повышение тарифа с учетом платежеспособности украинцев с одной стороны может обеспечить газовщиков дополнительными поступлениями, а с другой – не ударит по кошелькам людей. Ведь цифры в платежках вырастут не критично.

Дело в том, что сейчас семья из 3-х человек при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма при наличии только газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) платит за газ 78,8 грн. Если же, по словам Прокопа, тариф поднимут, например, на 1 грн, эта сумма составит 88,7 грн. То есть, платить придется больше лишь почти на 10 грн.

"Мне кажется, что для бюджетного потребителя это не будет ощутимым. Однако есть разные категории потребителей и для некоторых такое повышение может стать проблемой. Поэтому у нас должна быть адекватная система субсидирования", – резюмировал эксперт.